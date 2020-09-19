Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
|19 Eylül 2020 07:43
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Adana'nın Feke ilçesinde, uzman çavuş Ali A., beraber eğlendikleri sırada tartıştığı arkadaşı Çağatay Karakılçık'ı (26), tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Erseli mevkiinde meydana geldi. İçlerinde uzman çavuş Ali A. ve Çağatay Karakılçık'ın da bulunduğu bir grup arkadaş, kendi aralarında eğlenmeye başladı.
Grup içerisindeki Ali A. ve Çağatay Karakılçık, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali A., belindeki tabancasını çıkartıp, Karakılçık'a ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan Karakılçık, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karakılçık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi Ali A.'yı gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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