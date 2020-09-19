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Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüşünde 'gerekçeli karar' belirleyici olacak

AYM'nin hak ihlali kararı sonrası CHP'li Berberoğlu'nun Meclis'e dönüp dönmemesi konusunda gerekçeli karar bekleniyor. Gerekçe tatmin ederse vekilliğin bir tezkere ile verilebileceği belirtiliyor.
 19 Eylül 2020 07:55
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Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüşünde 'gerekçeli karar' belirleyici olacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı sonrası Enis Berberoğlu'nun düşürülen vekilliğini geri alıp alamayacağı tartışılırken, TBMM'de, bu konuda gerekçeli kararın belirleyeceği olacağı değerlendiriliyor. Gerekçenin, hak ihlaline yol açan kararın sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması yönünde olması halinde Berberoğlu'na vekilliğin bir tezkere ile verilebileceği belirtiliyor. Hak ihlali kararının sadece Yargıtay kararının iptali yönünde olması halinde ise "statü hukuku" oluştuğu için vekilliğinin iade edilemeyeceği düşünülüyor.

TBMM'de, "Yargıtay'da kesinleşen kararla vekilliği düşürülen bir isim, AYM'nin hak ihlali kararı vermesi halinde yeniden vekilliğe dönebilir mi?" sorusunun yanıtı aranıyor. Yapılan ilk değerlendirmeler, AYM'nin gerekçeli kararının belirleyeci olacağı yönünde.

Gerekçeli kararla birlikte doğabilecek iki ihtimalden biri gerekçeli kararda, Yargıtay'ın kesinleşen kararının tüm ferileri, sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırıldığı vurgusu yapılması halinde Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüş yolunun otomatik olarak açılması. Bu durumda bir tezkere ile Berberoğlu'nun vekilliği iade edilebilecek.

İkinci ihtimal

İkinci ihtimalde ise gerekçeli kararda sadece Yargıtay kararının iptali yönünde bir tanımlama olması halinde milletvekilliği düştüğü ve "statü hukuku" oluştuğu için vekilliğinin iade edilemeyeceği değerlendirmesi yapılıyor. Yetkililer, her iki durumda da tartışmalı bir sürecin yaşanacağına dikkati çekiyor.

TBMM'nin geçmiş uygulamalarında Berberoğlu gibi milletvekilliği düşen ve hakkında AYM tarafından "hak ihlali" kararı verilen başka bir örnek bulunmuyor. Bu nedenle yetkililer, Berberoğlu olayına en yakın olduğu düşünülen Merve Kavakçı olayını inceliyor.

Tartışmaların ardından, "vekilliğin iade edilmesi" yönünde bir karara varılması halinde ise Berberoğlu'nun ancak bir "tezkere" ile vekilliğe dönüş yapabileceği ifade ediliyor. Tezkerenin Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte Berberoğlu yeniden milletvekili statüsü kazanacak. Berberoğlu'na milletvekilliğinin düştüğü günden itibaren yolluk ve maaş ödeneği dahil her türlü alacağı geriye dönük hesaplanarak ödenecek.
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