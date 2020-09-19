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İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun dağlık alanda başından vurulmuş olarak bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğunu silahtaki parmak izleri aydınlatacak.
 19 Eylül 2020 08:15
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İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Ankara Keçiören'de 3 Haziran'da "Aleyna Çakır" ismiyle bilinen Sema Esen (21) evde tavana asılı halde ölü bulundu. Genç kızın yakınları intihar olarak değerlendirilen olayın cinayet olduğunu öne sürüp, zanlı olarak Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u (22) işaret etti. Aleyna'nın ölümünden 1.5 ay önce Ümitcan Uygun tarafından darbedildiği için şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Genç kız daha sonra şikayetini çekti ama savcılıkça Uygun ve arkadaşı Enes Ö.'nün, Aleyna'nın evine zorla girerek tehditler savurduğu olayla ilgili, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Aleyna ile Uygun'un sevgili olduğu, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları, olay günü 04.00 sıralarında şüphelilerin eve zorla girdiği kaydedilirken, Uygun'un "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.

'Beni öldürür'

6 Haziran'da polise tanık olarak ifade veren F.U. temizlik için evine gittiğinde genç kızın "Ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da Ümit alıyor. Abla ölümüm bu şahıstan olur" dediğini söyledi. Genç kız ile kardeş ilişkilerinin olduğunu dile getiren H.T.P. ise ifadesinde "Aleyna, Ümitcan'ın kendisini darp ettiğini söylerdi ve vücudundaki darp izlerini gösterdiği olurdu" dedi. H.T.P., Aleyna'nın kendisine bir video izlettiğini, bu videoda Uygun'un ağzına silah dayadığını gösterdiğini belirtti.

Yanında not bulundu

Adli Tıp Kurumu'nca Aleyna'nın ölümüyle ilgili hazırlanan raporda, genç kızın vajinal sürüntü örneğinde az sayıda sperm hücresi, tırnaklarında da erkek DNA'sı çıktığı belirtildi. Bu soruşturma sürerken önceki gece Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) silahla başından vurulmuş cansız bedeni, Ankara Bağlum'da dağlık alanda bulundu. Gülay Uygun'un yanında intihar notu olduğu belirtildi. Polis, anne Uygun'un ölümüne ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Olayın cinayet mi intihar mı olduğunu silah üzerinde yapılacak parmak izi ve kriminal incelemeler aydınlatacak. Ümitcan Uygun ile babasının da ifade vereceği öğrenildi. Gülay Uygun dün otopsinin tamamlanmasının ardından Ankara'da toprağa verildi. Törene, Gülay Uygun'un eşi, Ümitcan Uygun ve diğer iki oğlunun yanı sıra yakınları katıldı.

Yazı örneği alındı

Savcının talimatıyla, olay yerinde bulunan intihar notunun Gülay Uygun'a ait olup olmadığının belirlenmesi için yakınlarından el yazısı örnekleri alındı. Uygun'un otopsisinde kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası olduğu belirlendi. Uygun ailesi, anne Uygun'un hakkındaki iddiaları kaldıramadığı için intihar ettiğini ileri sürdü. Baba Durak Uygun, "Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah'a havale ediyorum" derken, Ümitcan Uygun da, "Annem suçlamalar yüzünden kafasına sıktı" ifadesini kullandı. Çocuk eğitmeni olduğu belirtilen Gülay Uygun hakkında bir görgü tanığı, "Yurtta çalışan Ümit'in annesinin, kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum" demişti. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca çalışma başlatıldığı belirtilmişti.
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