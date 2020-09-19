5. kattan düştü, tente sayesinde kurtuldu
|19 Eylül 2020 08:21
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Olay, saat 02.30 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi 6323 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Murat A., hava almak için oturduğu evinin balkonuna çıktı. Murat A., balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan, 1'inci katta bulunan tentenin üzerine düştü.
Olayı gören çevredekiler ve yakınları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine merdivenli itfaiye aracı gönderildi. Tentenin üzerinde kalan Murat A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. Yaralanan Murat A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A. hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
'ÇIĞLIK SESİ GELDİ'
Görgü tanığı Mahmut Açıkkar, "Ben balkonda maç seyrediyordum. Tam karşımda zaten, bir çığlık sesi geldi. Arkasından da pat diye bir ses geldi. Sonra balkona çıkıp iyice baktığımda yukarıdan aşağıya en altta balkonun önüne düşen, yani dükkanın üzerindeki tentenin üzerine düştüğünü yandaki komşu gördü ve hemen yanına geldi.
İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürdüler herhalde hayati tehlikesi yok. 5'inci kattan düştü. 5'inci kattan 1'inci katın önündeki dükkanın üstündeki tenteye düştü" diye konuştu.
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