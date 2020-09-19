Ek yerleştirmede sıfır çeken bölümler

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Boş kontenjanlar arasında bir zamanların gözde programlarından mühendislikler öne çıkıyor. Öyle ki bu yıl merkezi yerleştirmelerde kimi üniversitelerin çevre, jeoloji, inşaat gibi mühendislik programlarını hiçbir öğrenci tercih etmedi. Devlet üniversitelerinde sıfır çeken mühendislik programları yandaki tabloda görülebiliyor. 2020 YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndaki Tablo 4 incelendiğinde birçok vakıf üniversitesinin de yüzde 50 burslu mühendislik programlarının dolmadığı görülüyor.

Örneğin Avrasya Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik, Gıda, Harita; Beykent Üniversitesi'nde İnşaat (İng.); İstanbul Arel Üniversitesi'nde Biyomedikal, İnşaat; İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Endüstri, Makine, Metalurji ve Malzeme; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik; İstinye Üniversitesi'nde İnşaat (İng.); KTO Karatay Üniversitesi'nde İnşaat; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde İnşaat; Toros Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik (İng.), Endüstri (İng.) ve İnşaat mühendisliklerini hiçbir aday tercih etmedi.

Her yıl mühendislik programlarında bir düzenleme yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2016'da bu programlara 240 bin, sonraki yıllarda da 300 bin başarı sırası sınırlaması getirdi. Yıldan yıla adayların tercihlerinde düşüşe geçen mühendislik programlarında gerek kontenjanların dolması gerekse de kalitenin artması için YÖK, kontenjan sayılarını azaltma yoluna gitti; son olarak da 2019'da, 77 bin 460 olan kontenjanı, 71 bin 235'e düşürdü. İnşaat mühendisliğinde geçen yıl 12 bin 70 kontenjan varken bu yıl sayı 8 bin 271 oldu. Ancak bu düzenleme de mühendislik programlarının boş kalmasının önüne geçemedi.

Hukuk da boş kaldı

Mühendisliklerin yanı sıra yine kimi üniversitelerin mimarlık, işletme, sosyoloji gibi birçok bölümü adaylar tarafından tercih edilmedi. İstanbul Okan Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nin 45 kişilik ücretli programının da dolmadığı görüldü. Sıfır çeken bölümlerin bulunduğu bazı üniversiteler ve kontenjanları şöyle:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık (Yüzde 50 Burslu) 25; Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüzde 50 B.) 10; Ankara Bilim Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi (İng.) 34; Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 31; İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme (İng.-Yüzde 50 B.) 10; İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyoloji (Yüzde 50 Burslu) 20; İstanbul Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik (İng.-Yüzde 50 B.) 17, İnşaat Mühendisliği (İng.-Yüzde 50 B.) 10; İstanbul Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.-UOLP-Uluslararası Saraybosna Ü.) 10; İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Mimarlık (yüzde 50 B.) 17.