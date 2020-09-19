1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı

Salgın sürecinde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma sistemine geçilmesi nedeniyle internet trafiğinde büyük artış yaşandığını aktaran Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), şu açıklamayı yaptı: "Bu talep artışı şebeke altyapısını yetersiz bıraktı. Ancak ülkemizde de çalışmalarını sürdürdüğümüz 5G teknolojileri ile bu alanda hızlı bir gelişim ve değişim yaşanacak."
 19 Eylül 2020 09:01
Yazdır
BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), pandemi sürecinin internet ağ trafiğinde talep artışına sebep olduğunu, eğlence ve internet uygulamalarına olan talebin şebeke altyapısını yetersiz bıraktığını belirtti. TBMM Dilekçe Komisyonu'na, "Sağlığa zararlı olması nedeniyle 5G teknolojisinin ülkeye gelmesinin engellenmesi" talebiyle 1999 kişiye ait 52 dilekçe gönderildi. Dilekçeleri işleme alan Komisyon konuyu BTK Başkanlığı'na sordu. BTK, geniş bir bilgilendirme notuyla 5G kapsamında yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

ÖNEMİ ANLAŞILDI

"Kurumumuz tarafından '5G ve Dikey Sektörler Raporu' yayımlanmıştır. Pandemi sürecinde okullarda uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması, çoğu işyerinin çevrimiçi uzaktan çalışması ve evde geçirilen zamanda artış yaşanması beraberinde internet ağ trafiğinde talep artışına sebep oldu. Sabit altyapının ve mobil şebekelerin hız ve kapasite açısından son kullanıcıların taleplerini kesintisiz karşılayabilmesinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son kullanıcılar daha düşük gecikme ve yüksek hız ihtiyaç ve taleplerini ortaya koymaktadır. Ayrıca tüketiciler tarafından eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır. Örneğin; uzaktan ameliyat, otonom sürüş ve milyarlarca bağlı nesneden bahsedildiğinde güvenilir ultra düşük gecikmelere gereksinim duyulmakta ve mevcut 4G şebekeleri yetersiz kalmaktadır.

MOBİLDE ARTIŞLAR OLACAK

2019 son çeyreğine göre mobil abone sayıları 2G için 1.8 milyon, 3G için 4.8 milyon, 4.5G için 74.2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de akıllı telefon sayısı 2018 yılı sonunda 61.4 milyon iken bu sayı 2019 yılında yüzde 11.3 artarak 68.3 milyona ulaşmıştır. Küresel mobil sektörü son yıllarda 5G teknolojisine odaklanmıştır. 5G'nin yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, daha fazla veri kapasitesi unsurları ile enerji, otomotiv, sağlık, enerji, kentleşme, tarım ve eğlence gibi endüstrilerde ciddi değişimlerin yaşanmasına olanak sağlaması beklenmektedir. Özel cerrahi işlemlerden, otonom araçlara kadar 5G, bu sektörlerin tümünde birkaç adım daha ilerlemeyi vadetmekte. 5G'nin tamamen mobil ve bağlantılı bir topluma olanak sağlaması ve sosyo-ekonomik dönüşümleri desteklemesi beklenmekte."

BTKdan milli 5G çıkışı

130 ÜRETİCİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ
130'dan fazla Türk üreticinin bir araya gelmesi ile Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin kurulduğunu aktaran BTK, şu ifadelere yer verdi: "HTK üyesi firmalar farklı projeler kapsamında 5G ve ötesi teknolojilere geçişte mobil işletmecilerin ihtiyaç duyacağı donanım ve yazılım ürünlerini yerli ve milli imkanlar ile üretebilmek için çalışmalarına devam etmektedir. HTK üyesi firmaların yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından finansal destek sağlanan 'Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' ile, 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G İş-Destek (OSS) yazılımları, 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde 5G teknolojisine yönelik halihazırda işletmeciler tarafından bir takım test ve deneme faaliyetleri yürütülmektedir."

BEYAZ KİTAP YOL HARİTASI OLDU

Yeni nesil haberleşme sistemlerinde yer alacak yerli, milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesini sağlamak amacıyla Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu'nun kurulduğu belirtilen BTK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Böylece 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinde ülkemiz için yol haritalarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 5GTR Forum Çalışma Grupları tarafından bu doğrultuda Beyaz Kitap hazırlanmıştır. Beyaz Kitap çok sayıda proje üretilmesi için bir kılavuz niteliğindedir. 5G Vadisi Açık Test Sahası (5G VATS) protokolü ile ise 5G test platformları üzerinde denemeler yapılması amacıyla test altyapısının kurulmasının sağlanması amaçlanmıştır."

39 ARAŞTIRMACI ÖĞRENCİ DESTEKLENİYOR

Bu konuda çalışan araştırmacıların desteklendiği belirtilirken "5G Vadisi Açık Test Sahası faaliyetleri kapsamında 5G ve Ötesi konularında ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak üzere 5G Vadisi tarafları olan BTK, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversiteleri, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone işbirliği ile '5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı' uygulamaya geçirilmiştir. 5G ve Ötesi konularda Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ'de yüksek lisans ve doktorasını yapan 39 araştırmacı öğrenci mobil işletmeciler tarafından desteklenmekte" denildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aksungur'dan ilk: Mühimmatla 1 günden fazla uçtu
17 Eylül 2020 18:37		 Türksat 5A için tarih belli oldu
16 Eylül 2020 10:45
Milli uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı
15 Eylül 2020 22:21		 Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor
15 Eylül 2020 19:18
Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi
14 Eylül 2020 20:13		 Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu
14 Eylül 2020 13:23
Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
09 Eylül 2020 22:04		 Bakan Varank, 16. Elektrikli Araç Yarışları'nın startını verdi
05 Eylül 2020 18:34
AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi
03 Eylül 2020 13:20		 Aksungur İHA, 49 saatlik uçuşa imza attı
02 Eylül 2020 19:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:16 - 3 örgüt mensubu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu09:01 - BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı08:52 - Trump'tan bir aşı açıklaması daha! Nisan'ı işaret etti08:26 - Ek yerleştirmede sıfır çeken bölümler08:21 - 5. kattan düştü, tente sayesinde kurtuldu08:15 - İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
08:11 - Yenilenebilir enerjiye destek08:07 - SPK manipülatöre göz açtırmayacak07:55 - Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüşünde 'gerekçeli karar' belirleyici olacak07:43 - Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü07:25 - Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu07:08 - Meis Kaş'ın 55'inci mahallesi gibi
06:50 - Salda Gölü'ne seyir terası yapılacak06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Yunanistan'dan haçlı tahrik01:43 - Vali Şıldak: Susurluk zenginlikleriyle öne çıkan bir ilçemiz01:41 - TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki
00:52 - Bakan Soylu: Geldiğimiz noktadan güçlü noktada olacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Ek yerleştirmede sıfır çeken bölümler
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Emniyet Müdürü Aktaş açıkladı: 422 kişi yakalandı
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her gün bal yiyen baldan usanır 2
luiz gustavo 2
gram altın 4
enes batur 4
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
pepeçura 5
mehmet tevfik göksu 1
halil sezai 6
mehmet yalçınkaya 5
fenerbahçe'nin gol müziği anketi 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam