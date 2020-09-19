3 örgüt mensubu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
|19 Eylül 2020 09:16
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlığımız koordinesinde @Jandarma ve @EmniyetGMnin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2014 ve 2015 yıllarında katıldıkları tespit edilen 3️ terörist, bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. +TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) September 19, 2020
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