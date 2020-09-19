Türkiye'den Rus mahkemesinin mahkumiyet kararına tepki
|19 Eylül 2020 09:22
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Dışişleri Bakanlığı, bir Rus mahkemesinin Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir. Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir."
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