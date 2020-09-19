1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Rus mahkemesinin mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı: "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir"
 19 Eylül 2020 09:22
Yazdır
Türkiye'den Rus mahkemesinin mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, bir Rus mahkemesinin Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir Rus mahkemesi tarafından 7 Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül'de açıklanan mahkumiyet kararının, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil ettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk Toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir. Türkiye, Kırım'ın gayrimeşru ilhakını tanımadığı gibi, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet
19 Eylül 2020 10:19		 Altun'dan, Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama
19 Eylül 2020 09:59
Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüşünde 'gerekçeli karar' belirleyici olacak
19 Eylül 2020 07:55		 Meis Kaş'ın 55'inci mahallesi gibi
19 Eylül 2020 07:08
Vali Şıldak: Susurluk zenginlikleriyle öne çıkan bir ilçemiz
19 Eylül 2020 01:43		 TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki
19 Eylül 2020 01:41
Bakan Soylu: Geldiğimiz noktadan güçlü noktada olacağız
19 Eylül 2020 00:52		 ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
19 Eylül 2020 00:41
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
19 Eylül 2020 00:20		 Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
19 Eylül 2020 00:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:20 - Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış11:12 - 3 kız öğrencisine istismarda bulunan muay thai hocasına 69 yıl hapis11:10 - Karadeniz'de palamut bolluğu11:07 - 2 gün önce aldığı ATV ölümüne neden oldu11:04 - Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?11:04 - Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı
10:55 - Özel eğitim öğrencileri için okula uyum etkinlikleri hazırlandı10:52 - Kırklareli Valisi Bilgin: 'Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var'10:28 - Aylıin'e kandı hayatı karardı! Yeni dolandırıcılık yöntemi10:19 - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet10:17 - Trabzon'da defile yapan işçilere, oyunculuk teklifleri geliyor10:10 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 698 bini aştı
09:59 - Altun'dan, Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama09:54 - Emine Erdoğan 'gastronomi kitabı' çıkarıyor09:49 - Bakan Koca: Filyasyon olmasa perişan olurduk09:44 - Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek09:27 - Kadınlar tuvaletini kullandı, tazminatsız kovuldu
09:22 - Türkiye'den Rus mahkemesinin mahkumiyet kararına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirmede sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
milletvekillerinde covid-19 testinin pozitif çıkması 3
cengiz ünder 1
Yunanistanın İmkansızı Zorlaması 3
aleyna çakır 1
neven subotic 1
fenerbahçe'nin gol müziği anketi 2
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
sarar 5
fetö artığı 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam