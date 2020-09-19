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Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek

Covid-19 pandemisi nedeniyle 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinde şimdi ise gözler kademeli olarak geçişin yapılacağı bu haftaya çevrildi. Vatandaşlar "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna günlerdir cevap arıyordu. Türkiye'de okullarda yüz yüze eğitim, 1. sınıf öğrencileriyle Pazartesi günü başlayacak.
 19 Eylül 2020 09:44
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Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitimin ilk ders zilini çalıyor. Ancak velilerin kafasında 'Çocuklar hangi gün okula gidecek, kaç saat okulda kalacak, virüsten nasıl korunacak' gibi sorular hala var. İşte cevapları...

2 GÜN OKUL, 5 GÜN EV: Bakanlığın açıklamasına göre, 'uyum haftası' adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak.

YARIM GÜN KALACAKLAR: Çocuklar 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.

YEMEK YOK: Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek.

SINIFLAR İKİYE BÖLÜNECEK: Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek.

ZİYARETÇİ YASAK: Dışarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne geçebilmek için okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

İSTEMEYEN ÇOCUĞUNU GÖNDERMEYECEK: Çocukların okula gönderilmesi konusu da velilerin inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu dilekçe yazıp okula göndermeyebilecek.


OKUMA YAZMA İÇİN: Bakanlığın özellikle okuma yazmayı öğrenecek birinci sınıf öğrencilerine öncelik tanıması çok doğru bir karar. Çünkü, birinci sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarının bu ilk adımlarında öğretmenleriyle tanışmaları çok önemli. Yazı yazabilmesi için kaleme dokunması, doğru kalem tutması, el kaslarını doğru kullanması ekrandan öğrendiğinden daha iyi olacaktır. Uzmanlar 6 ay eğitimden uzakta kalanların okula uyumda ciddi zorluklar yaşayacaklarını sık sık vurguluyor. İşte bu nedenle bu deneyim çok ama çok önemli. Ses temelli öğrenim için de yüz yüze eğitim şart.

'OKULUM TEMİZ BELGESİ': Okullar defalarca dezenfekte edildi, fiziki olarak hazırlandı. Yaklaşık bir aydır açılış provaları sık sık tekrarlandı. Bu dönemde başta özel okullar olmak üzere birçok okul bir hayli masraf yaparak "TSE Okulum Temiz" belgeleri aldı. Umarım okullar açılır ve belgeler de amacına erişir.

SINAV TÜM MÜFREDATTAN: Aileler ve eğitimciler birinci sınıflar kadar sınava girecek 8 ve 12'nci sınıfların da okulda olması gerektiğini düşünüyor. Bakan Ziya Selçuk'un, sınavlarda tüm konulardan sorumlu olunacağını açıklamasının ardından bu konuda da adım atılması şart. Çünkü, Bakan Selçuk'un açıkladığı gibi öğrenciler, merkezi sınavlarda müfredatın tamamından sorumlu olacak. İlkokulda sınav yok ama ortaokul ve lise öğrencilerinin okullarında yüz yüze sınavlarına girmesi öngörülüyor. Randevulu sistemle yapılması planlanan sınavlarda öğrenciler sırayla okula gidip sınava girecek.

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