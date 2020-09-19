Bakan Koca: Filyasyon olmasa perişan olurduk
Hürriyet Gazetesinden Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportajı aktardı.
|19 Eylül 2020 09:49
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Ahmet Hakan'ın röportajının ilgili kısmı şu şekilde:
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uyguladıkları filyasyon sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını söylüyor.
Kendisine sordum:
"Filyasyon uygulaması olmasaydı Türkiye'nin durumu ne olurdu?"
Cevap verdi:
"Perişan olurduk."
Bir ilde artış kaydedildiğinde, o ildeki filyasyon etkinliğini arttırdıklarını ve bunun da olumlu sonuçlarını kısa sürede gördüklerini söyleyen Bakan Koca, "Filyasyonla büyük başarı sağladık, sağlıyoruz ama anlatamıyoruz" dedi.
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