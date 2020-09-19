Emine Erdoğan 'gastronomi kitabı' çıkarıyor
|19 Eylül 2020 09:54
|Yazdır
Emine Erdoğan, Türkiye'nin yemek kültürünün tanıtılması için hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Akademisyen ve şeflerle bir araya geldi
Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Farklı dillerde de yayımlanacak
Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise farklı dillerde yayımlanacak. Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz.
Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle, kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise, farklı dillerde yayımlanacak.Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 18, 2020
Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trabzon'da defile yapan işçilere, oyunculuk teklifleri geliyor
19 Eylül 2020 10:17
|Bakan Koca: Filyasyon olmasa perişan olurduk
19 Eylül 2020 09:49
|3 örgüt mensubu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Eylül 2020 09:16
|Salda Gölü'ne seyir terası yapılacak
19 Eylül 2020 06:50
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Eylül 2020 06:30
|Yunanistan'dan haçlı tahrik
19 Eylül 2020 06:10
|Bakan Koca'dan sağlık çalışanlara karşı şiddete sert tepki
18 Eylül 2020 20:23
|Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü
18 Eylül 2020 20:13
|Bugüne kadar koronaya yakalanan kişi sayısı 300 bin oldu
18 Eylül 2020 19:31
|Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu
18 Eylül 2020 18:14