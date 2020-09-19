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Trabzon'da defile yapan işçilere, oyunculuk teklifleri geliyor

Bir bina inşaatında podyuma çevirdikleri platformda inşaat ekipmanları ile düzenledikleri defile ile gündeme gelen işçiler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
 19 Eylül 2020 10:17
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Trabzon'un Araklı Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler, aralarında ilginç bir defile düzenledi.

İnşaat malzemelerini kullanarak podyuma çevirdikleri platformda işçiler, inşaat ekipmanları ile defile gerçekleştirdi.

2 GÜNDE 7 MİLYON İZLENME

Platformda ellerinde mala, sıva yapmakta kullanılan inşaat ekipmanları ile yürüyen işçileri, elinde demir olan kameraman rolündeki bir diğer işçi de görüntüledi. Sosyal medyada ilgi gören görüntüler 2 günde 7 milyon izlenme oranına ulaştı.

OYUNCULUK TEKLİFLERİ ALIYORLAR

Sanatçıların da videolarını paylaştığı sosyal medyada üne kavuşan inşaat işçilerine, oyunculuk teklifleri geliyor. İşçiler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
DHA
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