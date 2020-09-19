Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Diyaloğu yeniden açalım" dedi.
|19 Eylül 2020 10:19
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından Türkçe bir mesaj paylaştı.
Macron paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim."
Macron'un tweeti:
Ajaccioda, Türkiyeye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020
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