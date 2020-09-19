Aylıin'e kandı hayatı karardı! Yeni dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcılığın bu kadarına da pes dedirten olay geçen 11 Eylül günü yaşandı. Saat 15.10 sıraları Mehmet Ç. cep telefonundan arandı. Kendisini 'Aylin' olarak tanıtan kişi Ç.'ye, bir dönem emekli maaşını aldığı bankadan aradığını söyledi. Telefondaki kişi Ç.'ye, kredi kartı limitini artırabileceklerini, daha önce kullandığı kredi nedeni ile dosya masrafı alacağı olduğunu da ekledi. Söylenenleri tam da anlamayan Ç. telefonu kızı Ş. A.'ya uzatarak görüşmeyi onun yapmasını istedi. 'Aylin' bu kez Ş. A. ile konuşmaya başladı. Bu kişi, Ş. A.'ya babasının üç ayrı bankadaki kredi kartları ve geçmişte kullandığı kredilerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

TELEFON AÇIKKEN ARAMA

Telefondaki kişi bir süre sonra Ş. A.'ya, baba Mehmet Ç.'nin cep telefonuna gönderdiği SMS'lere onay vermesini istedi. 5-10 dakika ara ile çok sayıda SMS geldi. Ş. A., içinde link bulunan SMS'lere onay verdi. Ara ara kesintiye uğrayan telefon görüşmesi 3 saate yakın sürdü. Kendisini 'Aylin' olarak tanıtan kişi Ç.'nin biriken para puanlarından, geçmiş dönemden kalan dosya masrafı alacaklarına değin bir dizi işlemi yaptığını söyledi. Görüşme uzadıkça Ş. A. endişe etmeye başladı. Cep telefonu kulaklığı ile konuşan Ş. A. görüşme sürerken ekrandaki numarayı arama motoruna yazdı. '0 392 ...' ile başlayan numaranın Kıbrıs numarası olduğunu görünce endişesi artsa da iş işten geçmişti.

BANKAYI ARADILAR

Hürriyet'in haberine göre; Telefondaki kişi, görüşmeyi sonlandırmadan önce Ş. A.'ya, yaptıkları tüm işlemlere ait dekontları sisteme kayıtlı e-posta adresine gönderdiğini söyledi. Ş. A., o sırada anılan e-posta'ya baktırdığında gelen herhangi bir dekont olmadığını görünce dolandırıldıklarına emin oldu. Ş. A. hemen babasına ait hesapların olduğu üç bankayı aradı. Kredi kartlarını işleme kapatan Ş. A., hesaplara da bloke koydurdu. Mehmet Ç. kızı ile birlikte polis merkezine giderek başında geçenleri anlattı.

VERGİ BORÇLARINI ÖDEDİLER!

İlgili banka şubelerine gidildiğinde vurgunun boyutu gün yüzüne çıktı. Bankalardan alınan evraklara göre dolandırıcılar, gelen her SMS onayı sonrası bir işlem yaptı. İlk olarak kart limitleri arttırıldı. Limiti arttırılan kartlarla harcamalar yapıldı. Kart limiti arttırımının yanı sıra Ç. adına biri 10 bin, diğeri 30 bin TL olan iki kredi çekildi ve şebekenin hesaplarına aktarıldı. Banka kayıtlarına göre Ç.'nin kredi kartından, şebeke üyelerine ait olduğu değerlendirilen iki ayrı vergi ödemesi yapıldı. İstanbul Bahçelievler Kocasinan Vergi Dairesi'ndeki ödemelerin biri 798 TL, diğeri 2 bin 38 TL olarak kayda geçti.

GECELERİ UYUYAMIYORUM

Toplamda 70 bin liralık vurgun yapılan Mehmet Ç., aylık 2 bin 100 liralık emekli maaşı ile oluşan borçları nasıl ödeyeceğini ise kara kara düşünüyor. Ç., 40 yıla yakın Eminönün'de esnaflık yaptığını, başına böyle bir olayın ilk kez geldiğini söyledi. Aynı zamanda kalp hastası olduğunu belirten Ç. "Bu olanlar beni çok üzdü. Geceleri uyuyamıyorum. Bir yandan da bunlara nasıl kandım diye kendime söyleniyorum" dedi.

'BANKALARIN DA SORUMLULUĞU VAR'

Dolandırılan Mehmet Ç.'nin avukatı Mehmet Durmaz, "Banka personeli olarak arayan kişinin, müvekkilin bir çok kişisel verisini ele geçirmiş durumda. Oysa bu veriler bir tek ilgili bankada olması gerekir. 67 yaşındaki müvekkilin 2-3 saat içinde bu kadar işlem yapması imkansız. Bankaların şüpheli işlemler ile ilgili işlem durdurma ve doğrudan iletişime geçmesi gerekir. Ayrıca belirli bir yaşın üzerinde olan kişilere ilişkin işlemlerde teknolojik dolandırıcılık eylemlerini engellemek bakımından ekstra güvenlik tedbiri alınması gereği açık. İlgili bankaların gerekli güvenlik önlemini almakta yetersiz kaldığı ve mağdurun dolandırılmasına sebep oldukları ortada" diye konuştu.