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Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı

Bursa'da, Reşat Ç. (48), 2 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Işıl Ç.'yi (38) evlerinin yatak odasında O.S. (42) isimli bir erkekle yakaladı. Eşini cam parçasıyla yüzünden yaralayıp, O.S.'yi darbeden Reşat Ç., boğazına bıçak dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Koca, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
 19 Eylül 2020 11:04
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Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Işıl Ç., boşanmak istediği eşi Reşat Ç. hakkında geçen çarşamba günü uzaklaştırma kararı aldırdı. Reşat Ç., dün, eşinin sokakta bir erkekle yürürken gördü. Işıl Ç. ile O.S. olduğu öğrenilen yanındaki kişiyi takip etti. İkilinin, eşinin kendisi için uzaklaştırma kararı aldırdığı eve girdiğini gördü. Bir süre bekledikten sonra eve giren Reşat Ç., eşi ile O.S.'yi yatak odasında yakaladı.

Reşat Ç., evdeki aynayı kırıp, cam parçasıyle eşini yüzünden yaraldı. O.S.'yi de darbetti.

Sesleri duyan komşular hemen yardıma koşup, polisi aradı. Kanlar içindeki Işıl Ç. komşuları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülüldü. Kadın tedaviye alınırken, ihbar üzerine eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mutfaktan aldığı bıçağı boğazına dayararak intihara kalkışan Reşat Ç., polis ekiplerince engelledi. Reşat Ç. gözaltına alındı. Işıl Ç.'nin durumunun sağlık ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
DHA
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