1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış

Kovid-19 sürecinde hız kazanan e-ihalelerin sayısı, bu yılın nisan-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 326 artış gösterdi
 19 Eylül 2020 11:20
Yazdır
Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış

- Kamu İhale Kurumunun (KİK) son yıllarda internet ortamına taşıdığı e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalar sayesinde 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi.

AA muhabirinin KİK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, e-ihale uygulaması, salgın döneminde kamu kurumlarının ihtiyaçlarını hızlı ve sürecin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirerek temin etmelerini sağladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önemli ölçüde ivme kazanan e-ihalelerin sayısında yüzde 326 artış oldu. Bu yıl nisan-ağustos döneminde gerçekleştirilen 25 bin ihalenin 9 bin 762'si e-ihale yöntemiyle yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde ise 24 bin 820 ihaleden 2 bin 289'unda e-ihale tercih edilmişti. Böylece e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi. Salgın sürecinde e-ihale uygulamasının sağladığı kolaylıklar sayesinde ortalama teklif sayısında yüzde 25 artış kaydedildi.

KİK'in 2017'de devreye aldığı e-ihale uygulamasının kullanılma oranı geçen yıl nisan-ağustosta yüzde 9,22 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 39,19'a yükseldi.

- "1 milyar lirayı aşan tasarruf"

KİK Başkanı Hamdi Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda devreye aldıkları e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalarla elde edilen tasarrufun 1 milyar lirayı aştığını söyledi.

Güleç, ihalelerde rekabetin ve saydamlığın tesisiyle, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ilkeleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları, e-şikayet, e-teminat, e-sertifika gibi yeniliklerle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Hedeflerinin 2021 sonuna kadar kişilerin ihalelere erişimini ve işlemlerini kolaylaştıracak akıllı uygulamalarla kamu alımlarını bütünüyle elektronik ortamda yönetilebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getiren Güleç, "Mevcut e-ihale uygulamalarına ilişkin sektör paydaşlarının memnuniyetlerini ölçmeye ve sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar da düzenli olarak yürütülüyor." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
19 Eylül 2020 12:01		 İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek
19 Eylül 2020 11:57
Sinop'ta bazı alanlarda sigara yasağı getirildi
19 Eylül 2020 11:55		 Uşaklı yetiştiricinin 'kangal' köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi
19 Eylül 2020 11:50
Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
19 Eylül 2020 11:39		 Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!
19 Eylül 2020 11:32
Kırklareli Valisi Bilgin: 'Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var'
19 Eylül 2020 10:52		 SPK manipülatöre göz açtırmayacak
19 Eylül 2020 08:07
Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu
19 Eylül 2020 07:25		 Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
19 Eylül 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü12:58 - Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak12:44 - TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif12:38 - Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü12:26 - Salgından çıkışın umudu aşı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor12:25 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
12:01 - Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı11:57 - İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek11:55 - 'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'11:55 - Sinop'ta bazı alanlarda sigara yasağı getirildi11:54 - FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı11:53 - Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı
11:53 - Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması11:52 - Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor11:50 - Uşaklı yetiştiricinin 'kangal' köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi11:49 - 'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'11:39 - Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
11:32 - Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19 eylül gaziler günü 2
Johann Sebastian Bach 2
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
psikiyatri dizileri 1
velime yemeği 3
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 3
beşiktaş 1
sinir eden reklamlar 1
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam