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Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun: İlk yerleşmede bir yeri kazanamayan adayların ek yerleştirme sürecini doğru değerlendirebilmesi için öncelikle ek yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor
 19 Eylül 2020 11:32
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Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!

- Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk yerleşmede bir yeri kazanamayan adayların ek yerleştirme sürecini doğru değerlendirebilmesi için öncelikle ek yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirterek, "Programlar, üniversite özellikleri, başarı sıralamaları, doluluk oranları değerlendirilerek tercih listesi hazırlanmalı." dedi.

Coşkun, YKS ek yerleştirme sürecinde tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlandığını anımsatan Coşkun, adayların 23 Eylül'e kadar tercih yapabileceğini dile getirdi.

Coşkun, adayların 2020 yılı ek yerleştirme sürecini dikkatle değerlendirmesinin önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Üniversite tercihinde ek yerleştirme önemli bir fırsattır. Üniversite adayları istediği programa yerleşebilmek için ek kontenjan kitapçığını dikkatle incelemesi faydalı olacaktır. Ek kontenjana sahip program sayısının olması birçok aday için istediği alanda ve üniversitede eğitim alabilmesi için bir fırsat olabilir. İlk yerleşmede bir yeri kazanamayan adayların ek yerleştirme sürecini doğru değerlendirebilmesi için öncelikle ek yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemeleri bir gerekiyor. Programlar, üniversite özellikleri, başarı sıralamaları, doluluk oranları değerlendirilerek tercih listesi hazırlanmalı. Ayrıca öğrenciler pandemiden dolayı tercih yapacağı yeri göremeyeceği için internet ortamından tanıtımları incelemeleri onlara faydalı olacaktır. Adayların tercihleri ile ilgili karar verirken kendilerini tanımaları da önemli."

- "Öğrenciler inandıkları programlardan başlayarak tercih sıralamalarını yapmalı"

Adayların kendi başarı durumuna ve eğitim almak istediği alana en uygun programları tercih etmesinin önemli olduğunu anlatan Coşkun, "Mesleklerin de bir dönüşüm içerisinde olduğu unutulmamalı, ilgi duyulan meslek alanlarına ait programlar, verilen eğitimin özellikleri, ders programı, akademik kadro, üniversite olanakları ile birlikte değerlendirilmeli. Üniversite adayları ek yerleştirmede 24 tercih hakkı olduğu için en çok istedikleri, kendilerini geliştirebileceklerine en çok inandıkları programlardan başlayarak tercih sıralamalarını doğru şekilde yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Coşkun, ek tercih karar sürecinde ebeveynlerin destekleyici rolünün de önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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