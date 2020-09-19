1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşaklı yetiştiricinin 'kangal' köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi

Koyunlarını kurtlardan korumak amacıyla CİMER'den "kangal" cinsi köpek talep eden kişinin isteği yerine getirildi- Kuntay Kemal Mercan: Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun
 19 Eylül 2020 11:50
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan ve koyunlarını kurt kaptığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) "kangal" cinsi köpek talep eden 27 yaşındaki Kuntay Kemal Mercan'ın isteği yerine getirildi.

Ankara'dan gelerek 2016 yılında Coğuplu köyüne yerleşen Mercan, Tarım ve Orman Bakanlığının genç çifti projesinden yararlanıp dedesinden miras kalan arazide küçükbaş hayvancılığa başladı. 20 koyunla başladığı küçükbaş hayvancılıkta 130 koyuna ulaşan Mercan, 3 koyununu kurtların telef etmesi üzerine koruma amaçlı "kangal" cinsi köpek almaya karar verdi. Aradığı köpeği bulamayan Mercan, CİMER'e "Koyunlarım var, kurt kapıyor. Bana Sivas kangalı köpek hediye edebilir misiniz?" mesajı gönderdi.

Mercan'ın talebi üzerine harekete geçen CİMER yetkilileri, konuyu Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Uşak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla aldıkları 3 aylık "kangal" cinsi köpeği, Coğuplu köyüne götürerek Mercan'a hediye etti.

- "Geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim"

Talep ettiği köpeğin gelmesiyle yaşadığı şaşkınlığını gizleyemeyen Mercan, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu söyledi. Mercan, 3 koyununun kurtlar tarafından telef edilmesi üzerine çok üzüldüğünü, koyunlarını korumak amacıyla kangal cinsi köpek aradığını, gerçek kangal cinste bir köpek bulamayınca e-Devlet üzerinden CİMER'e mesaj gönderdiğini belirtti.

Mercan, "Açıkçası geri dönüş yapılacağını hiç düşünmemiştim. Doğum günümde gelmesi benim için sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere CİMER yetkililerine, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karahallı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
19 Eylül 2020 12:01		 İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek
19 Eylül 2020 11:57
Sinop'ta bazı alanlarda sigara yasağı getirildi
19 Eylül 2020 11:55		 Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
19 Eylül 2020 11:39
Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!
19 Eylül 2020 11:32		 Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış
19 Eylül 2020 11:20
Kırklareli Valisi Bilgin: 'Nisana göre daha fazla Kovid-19 hastası var'
19 Eylül 2020 10:52		 SPK manipülatöre göz açtırmayacak
19 Eylül 2020 08:07
Ankara'da alev topuna dönen kamyonet paniğe sebep oldu
19 Eylül 2020 07:25		 Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
19 Eylül 2020 00:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü12:58 - Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak12:44 - TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif12:38 - Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü12:26 - Salgından çıkışın umudu aşı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor12:25 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
12:01 - Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı11:57 - İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek11:55 - 'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'11:55 - Sinop'ta bazı alanlarda sigara yasağı getirildi11:54 - FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı11:53 - Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı
11:53 - Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması11:52 - Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor11:50 - Uşaklı yetiştiricinin 'kangal' köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi11:49 - 'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'11:39 - Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
11:32 - Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
neven subotic 1
cübbeli ahmet hoca 1
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
ümit öztürk 1
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 3
Yunanistanın İmkansızı Zorlaması 3
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
temassız oyunlar 4
aynı evden yapılan testlerin hem pozitif hem negatif çıkması 1
Şener Şen 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam