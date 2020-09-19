Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevli imam Nihat Açıksöz, yaptığı sanatsal ve sportif faaliyetlerle hem cemaatin hem de gençlerin takdirini topluyor.

Döngelli köyünde imamlık yapan Açıksöz, ahşap yakma, taş boyama, vektörel çizimler, figür çalışmaları, müzik ve spor gibi birçok dalda çalışmalar yürütüyor. Açıksöz, şu ana kadar yaptığı sanatsal çalışmalarla 23 sergi açtı.

Nihat Açıksöz, AA muhabirine, birçok alanda faaliyetlerinin olduğunu, ahşap yakma ve vektörel çalışmalar yaptığını belirtti.

Akçakoca'da belli başlı yerlerde bu konuda çizimler gerçekleştirdiğine değinen Açıksöz, şöyle konuştu:

"En son Türkiye'nin en büyük edebiyat sokaklarından birisinde vektörel çizimler yaptım. Ağaç kökü ve figür çalışmaları yapıyorum. Ayrıca müzik derslerimiz var ortaokullarda. Musiki derslerimiz de mevcut. Huzurevinde derslerimiz var 'Hafıza Teknikleriyle Kur'an-ı Kerim' adı altında. Ayrıca büyüklerimizle tasavvuf musikisi çalışarak konserlerimiz oldu. Ney, bendir, org, sipsi, balaban ve zurna gibi müzik aletlerini çalışıyoruz. Ayrıca taş boyama çalışmalarımız da var."

Aynı zamanda Akçakoca Gençlik Merkezi sorumlusu olduğunu bildiren Açıksöz, 7 katlı merkez binasının vektörel çizimlerini de kendisinin yaptığını anlattı.

Açıksöz, "Yaptığım çalışmaların hepsi merakımdan geliyor. 'Kendini yetiştirmeyen kendinden yer.' diye bir söz var. Ben evde duramam, vakit varsa caminin içinde bir şeyler çizerim duvarlara. Boş durmayı sevmiyorum. Edebiyat Sokağı'nın çizimlerini gerçekleştirdim. Türkiye'nin en büyük edebiyat sokaklarından birisinin çizimini 25 gün içinde bitirdim." şeklinde konuştu.

- Birçok müzik aleti çalabiliyor

Açıksöz, ney çalmaya deniz kenarından bulduğu bir kamışla başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ney üflüyorum. Bir hocamın yanına gitmiştim, bana ney öğretmeyeceğini söyledi. 'Ağaçtan adam yapıyorsun.' dedi ve kapıdan gönderdi. Deniz kenarında bir kamış buldum, onu deldim ve ilk onunla çalıştım. Daha sonra kendime bir ney aldım. Akademik olarak nasıl öğrenilir internetten araştırdım. Şu anda ney konusunda istediğim her şeyi yapabiliyorum. Daha sonra ritim sazı bendil çalıştım. Darbuka çalıştım. Sipsi merakım oldu bir ara. Balaban, org, klavye, klarnet çalıştım. Müzik aletlerini öğrenmemin sebebi ise yine benim meraklı oluşum."

- "Yaklaşık 800 kişiye yakma sanatını yaptırdım"

Açıksöz, yaptığı ahşap yakmaları İstanbul, Antalya ve Türkiye'nin birçok yerinin yanı sıra Hollanda'ya gönderdiğini dile getirdi.

Ahşap yakma merakının nasıl başladığını ise Açıksöz, şöyle anlattı:

"2010 yılında Kocatepe Sergi Salonu'nda ahşap yakma sanatını gördüm. Çok hoşuma gitti ve ben de yapabilirim diye düşündüm. Özenli bir çalışmayla ve püf noktalarını öğrenerek 6 yıldır ahşap yakma sanatı yapıyorum. Birçok yerde sergi ve panayıra katıldım bu konu hakkında. Ayrıca liselerde dersini de veriyorum. TÜBİTAK'ın bir projesinde ahşap yakma bölümünü ben idare ettim. Yaklaşık 800 kişiye yakma sanatını yaptırdım orada."