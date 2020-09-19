Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, dördüncü üniversite diplomasını almak için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Fakültesine kayıt yaptırdı.

Üniversitenin haber merkezi koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ'nün açıköğretim sisteminden 1996 yılında sosyal bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, 2010'da ise iktisat bölümünden mezun olarak lisans diplomasını aldı.

Emekli polis memuru olan Kılınç, 56 yaşındayken de üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu'nu başarıyla tamamladı ve üçüncü diplomasına kavuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, 2020-2021 akademik yılı için AÜ Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Fakültesine kayıt yaptırarak, yeniden öğrenci oldu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, eğitim hayatındaki örnek davranışından dolayı Zeki Kılınç'ı arayarak tebrik etti ve yeni öğretim sürecinde başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal, Kılıç'ın oğlu şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın ülke için büyük fedakarlık örneği olduğunu bildirdi.

Baba Kılıç'ın da eğitim hayatında gösterdiği azimle gençlere örnek olduğunu belirten Erdal, "Sizin azminiz, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun en güzel örneği. Bu farkındalıkla eminim ki birçok insana yol gösteriyorsunuz, sizi gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.

Zeki Kılınç ise AÜ'nün şehit aileleri ile gaziler ve onların ailelerine daima sahip çıktığını bildiğini kaydetti.

AÜ'nün şehit aileleri, gaziler ve aile üyelerinin, açıköğretim sisteminden bedelsiz faydalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Anadolu Üniversitesini şehit ve gazi ailelerine önem verdiğini bildiğim için tercih ettim. Umarım önümüzdeki süreç ülkemiz ve milletimiz adına daha aydınlık olur." değerlendirmesinde bulundu.