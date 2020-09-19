1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, dördüncü üniversite diplomasını için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptırarak yeniden öğrenci oldu- Zeki Kılınç: Anadolu Üniversitesini şehit ve gazi ailelerine önem verdiğini bildiğim için tercih ettim
 19 Eylül 2020 11:53
Yazdır
Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, dördüncü üniversite diplomasını almak için Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Fakültesine kayıt yaptırdı.

Üniversitenin haber merkezi koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ'nün açıköğretim sisteminden 1996 yılında sosyal bilimler ön lisans diploması alan Kılınç, 2010'da ise iktisat bölümünden mezun olarak lisans diplomasını aldı.

Emekli polis memuru olan Kılınç, 56 yaşındayken de üniversitenin Adalet Meslek Yüksekokulu'nu başarıyla tamamladı ve üçüncü diplomasına kavuştu.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, 2020-2021 akademik yılı için AÜ Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Fakültesine kayıt yaptırarak, yeniden öğrenci oldu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, eğitim hayatındaki örnek davranışından dolayı Zeki Kılınç'ı arayarak tebrik etti ve yeni öğretim sürecinde başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdal, Kılıç'ın oğlu şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın ülke için büyük fedakarlık örneği olduğunu bildirdi.

Baba Kılıç'ın da eğitim hayatında gösterdiği azimle gençlere örnek olduğunu belirten Erdal, "Sizin azminiz, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun en güzel örneği. Bu farkındalıkla eminim ki birçok insana yol gösteriyorsunuz, sizi gönülden kutlarım." ifadelerini kullandı.

Zeki Kılınç ise AÜ'nün şehit aileleri ile gaziler ve onların ailelerine daima sahip çıktığını bildiğini kaydetti.

AÜ'nün şehit aileleri, gaziler ve aile üyelerinin, açıköğretim sisteminden bedelsiz faydalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, "Anadolu Üniversitesini şehit ve gazi ailelerine önem verdiğini bildiğim için tercih ettim. Umarım önümüzdeki süreç ülkemiz ve milletimiz adına daha aydınlık olur." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
19 Eylül 2020 12:25		 'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'
19 Eylül 2020 11:55
Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor
19 Eylül 2020 11:52		 'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
19 Eylül 2020 11:49
Trabzon'da defile yapan işçilere, oyunculuk teklifleri geliyor
19 Eylül 2020 10:17		 Emine Erdoğan 'gastronomi kitabı' çıkarıyor
19 Eylül 2020 09:54
Bakan Koca: Filyasyon olmasa perişan olurduk
19 Eylül 2020 09:49		 3 örgüt mensubu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Eylül 2020 09:16
Salda Gölü'ne seyir terası yapılacak
19 Eylül 2020 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Eylül 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü12:58 - Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak12:44 - TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif12:38 - Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü12:26 - Salgından çıkışın umudu aşı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor12:25 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
12:01 - Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı11:57 - İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek11:55 - 'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'11:55 - Sinop'ta bazı alanlarda sigara yasağı getirildi11:54 - FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı11:53 - Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı
11:53 - Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması11:52 - Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor11:50 - Uşaklı yetiştiricinin 'kangal' köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi11:49 - 'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'11:39 - Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
11:32 - Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 4
lavabo lavabo nerde remix 1
salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz 4
Profesörlerin kovid-19 aşısı olmak istememesi 5
Zeynep Ergül 2
senin çocuğun olmaz 4
ekonominin ne tarafa doğru büyüdüğü sorunsalı 2
Galatasaray 10
Tv Yorumculuğu mu yoksa rektörlük mü ikilemi 2
deneyyap Türkiye Atölye 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam