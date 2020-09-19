FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.
|19 Eylül 2020 11:54
|Yazdır
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.
Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarında maske denetimi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu belirlendi.
Zanlı, gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı
18 Eylül 2020 20:50
|Akıncı Üssü davasında 366 sanığın tutukluluğuna devam kararı
18 Eylül 2020 20:06
|FETÖ firarisi saklandığı akrabasının evinde bulundu
18 Eylül 2020 18:29
|Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 17:27
|Albay ve yüzbaşının da olduğu 29 kişiye FETÖ'den tutuklama
18 Eylül 2020 15:46
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 14:32
|FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 11:53
|15 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
18 Eylül 2020 10:07
|İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 09:20
|Biri uzman çavuş, biri teğmen 2 asker şehit oldu
18 Eylül 2020 08:07