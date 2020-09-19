1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Tekin: Kovid,19 nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor arkadaşlarım da oldu, yeni doğmuş bebeğini günlerce göremeyen de. Onların yaşadığı sıkıntılara şahitlik ettik
 19 Eylül 2020 11:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) ile mücadelede hastaların ilk durağı olan acil servisler ile son durağı yoğun bakımda en önde fedakarca savaşan doktorlar, yaşadıklarını anlattı.

Kovid-19 ile mücadelede önemli ve kritik görevi üstelenerek büyük özveriyle çalışan acil servis ve yoğun bakım doktorları, en ön cephede yüzlerine taktıkları kat kat maskeler, giyindikleri koruyucu tulum, önlük ve siperlikler ile hastaların şifa bulması için çalışıyor.

Hastaların adeta ilk durağı olan acil serviste Kovid-19 tanılı ya da tanısız birçok vakaya müdahale için zamanla yarışan doktorlar, hastaları ilk müdahale sonrası ilgili servis ve birimlere gönderiyor. Ciddi solunum sıkıntısı çekenler yoğun bakıma alınıyor.

Özveriyle görev yapan doktorların Kovid-19 ile mücadelesi takdir topluyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Biim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülkede yayılmasıyla hastanelerde ciddi yoğunluk yaşandığını söyledi.

Salgınla mücadelenin zorluğunu aktaran Tekin, "Hastalık sürecinde maskeler, tulum ve koruyucu siperlikler ile acilde çalışmak çok zor. Bu süreçte hastalığı evdekilere ve yakınlarına bulaştırmamak için sağlıkçılar evlerine gidemedi, hala gidemeyenler de var." dedi.

Tekin, acil servise sadece Kovid-19'lu hastaların gelmediğini belirterek kavga, kazada gbi nedenlerle yaralanan acil hastaların da virüs taşıyıcısı olma ihtimaline dikkati çekti.

Riskli birimde görev yaptıklarını aktaran Tekin, "Herkes yoruldu, bıkkınlık geldi ama mücadeleye devam edeceğiz. Bu hastalığı yenmek zorundayız, bunu da vatandaşlar ile yapabiliriz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen bizi koruyacak ve hastalıktan galip gelmemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

Tekin, Kovid-19 ile mücadelede en önemli görevin vatandaşa düştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Acile gelen hastada hemen Kovid-19 var mı, yok mu anlayamıyoruz, Kovid-19'un genel semptomları varsa bu gibi durumlarda tedbir alıyoruz fakat bir kaza, kavga veya kalp krizi gibi vaka geldiğinde Kovid-19 hastalığı çıkabilme ihtimali bizim için risk. Acile Kovid-19 dışında gelmiş birçok hastanın akciğer tomografisini incelediğimizde tesadüfen Kovid-19 tespit ettik."

Pandemi döneminde acil servis çalışanı bir arkadaşlarını Kovid-19 yüzünden kaybettiklerini anlatan Tekin, "Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor arkadaşlarım da oldu, yeni doğmuş bebeğini günlerce göremeyen de. Onların yaşadığı sıkıntılara şahitlik ettik. Acile gelenin sadece ne sebepten geldiğini biliyoruz, 112 ekiplerinin müdahalesiyle başlayan risk, hastayı yatırana kadar sürüyor." ifadesini kullandı.

- "Yoğun bakımda çocuk, genç ve yaşlı her kesimden insan var"

Erzurum Şehir Hastanesindeki pandemi yoğun bakımda görev yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Cem Çelik de serviste çocuk, genç ve yaşlı her kesimden insanın bulunduğunu söyledi.

Bu hastalığın herkese bulaşabildiğine dikkati çeken Çelik, "Kovid-19, akciğer hasarı yaparak solunum sıkıntısına neden oluyor. Solunum sıkıntısı en son düzeye ulaşmış, solunum desteği ihtiyacı hisseden hastaları yoğun bakımda takip ediyoruz. Bu hastalık insanın soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor. Kovid-19 hastaları ilk geldiğinde nefes aldığını zannetse bile ilerleyen dönemde artık nefes alamayacak, uyutulacak ve solunum cihazına bağlanacak düzeye erişiyor." diye konuştu.

- "Ölüm ile kalım arasında ince bir çizgide seyrediyor"

Çelik, doktorların aile ve sevdiklerine hastalığı bulaştırmamak adına kendilerini tecrit ettiğini aktardı.

Yoğun bakımda giyindikleri tulum, maske ve koruyucular içinde nefes almakta çok zorlandıklarını belirten Çelik, "Terden gözümüzün önünü göremeyecek duruma geliyoruz. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz ama biliyoruz ki buradaki hastalar yaşam ile ölüm arasında ince çizgide. İsteğimiz halkımızın bu çabayı görmesi ve maske, mesafe hijyen kurallarına uyması." ifadesini kullandı.

- "Halkımız bu harbi sahada kazanmalı ve hastaneleri son kale bilmeli"

Bu virüsle topyekun savaşmak gerektiğini dile getiren Çelik, "Karşımızda göremediğimiz bir cisim ve buna karşı harbimiz var. Sınır ötesinde sınırın kenarındaki asker gibiyiz. Halkımız bu harbi sahada kazanmalı ve hastaneleri son kale bilmeli, kurallara dikkat ederek yoğun bakımları, sağlıkçıları ve hastaneleri rahatlatmalı." şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde yoğun bakımdaki hastaların sadece dosyasından ismini görebildiklerini ve solunum yetmezliğinden hastalarla iletişim kuramadıklarını belirten Çelik, "Bu süreçte, pamuk ipliği gibi her an kopabilecek veya uçurum kenarından her an düşülecek bir birimdeyiz, adı üstünde yoğun bakım." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
19 Eylül 2020 12:25		 'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'
19 Eylül 2020 11:55
Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı
19 Eylül 2020 11:53		 Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor
19 Eylül 2020 11:52
Trabzon'da defile yapan işçilere, oyunculuk teklifleri geliyor
19 Eylül 2020 10:17		 Emine Erdoğan 'gastronomi kitabı' çıkarıyor
19 Eylül 2020 09:54
Bakan Koca: Filyasyon olmasa perişan olurduk
19 Eylül 2020 09:49		 3 örgüt mensubu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu
19 Eylül 2020 09:16
Salda Gölü'ne seyir terası yapılacak
19 Eylül 2020 06:50		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Eylül 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü12:58 - Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak12:44 - TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif12:38 - Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü12:26 - Salgından çıkışın umudu aşı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor12:25 - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Anayasa Mahkemesi' açıklaması
12:01 - Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı11:57 - İstanbul'da kamu kurumlarına HES kodu ile girilecek11:55 - 'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'11:55 - Sinop'ta bazı alanlarda sigara yasağı getirildi11:54 - FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı11:53 - Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı
11:53 - Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması11:52 - Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor11:50 - Uşaklı yetiştiricinin 'kangal' köpeği isteğini CİMER geri çevirmedi11:49 - 'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'11:39 - Midibüsüne 'Roketçi Cemal' yazdıran sürücü, kesilen cezaya tepki gösterdi
11:32 - Adaylar, ek yerleştirme öncesi kılavuzu dikkatli incelensin!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yüz yüze eğitim başlıyor, istemeyen çocuğunu göndermeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cübbeli ahmet hoca 1
beşiktaş 1
mehmet yalçınkaya 5
kırmızı oda 1
ümit can uygun 2
piston aşağı indi 3
tarhana çorbası 4
ehliyetlerin kimlik kartının içine yüklenmesi 5
velime yemeği 3
üzümün kilosunu 8 liradan satılması 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam