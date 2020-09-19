Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
|19 Eylül 2020 12:01
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Boyabat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında pozitif vakalara rastlanılan Karamusalı köyü Durhacılı Mahallesinde karantina uygulaması başlatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı ve sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
- Öte yandan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 10 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."
Açıklamada karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
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