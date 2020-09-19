TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif
Türkiye Futbol Federasyonu, rutin corona virüs testi sonucu 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakeminin pozitif çıktığını duyurdu.
|19 Eylül 2020 12:44
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Türkiye Futbol Federasyonu,4 klasman hakemi ile iki klasman yardımcı hakeminin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.''
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