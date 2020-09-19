Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak
|19 Eylül 2020 12:58
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilgisayarı olmayan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için 10 bin tablet dağıtacaklarını açıkladı.
Altay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü, eğitim-öğretimin uzaktan eğitimle başladığını belirtti.
Konya'da bilgisayar veya tableti olmadığı için uzaktan eğitimlere katılamayan öğrencilerin bilgilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğünden aldıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:
"Şehrimizde 8. ve 12. sınıflarda okuyan, önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarımızdan uzaktan eğitimi takip edecek ekipmanı olmayanlara tablet desteği vermek için çalışma başlattık. On bin öğrencimize tabletlerini en kısa zamanda göndereceğiz. Öğrencilerimize düşen dersleri takip etmek çalışmak ve sonunda başarılı olmaktır. Devletimiz, milletimiz ve aileleriniz sizden bu başarıyı bekliyor. Yaptığımız bu çalışmanın da Türkiye'ye örnek ve hayırlara vesile olmasını diliyorum."
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