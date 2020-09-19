Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|19 Eylül 2020 13:01
|Yazdır
Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan K. idaresindeki 26 UP 545 plakalı otomobil, Kırmızıtoprak Mahallesi Ali Fuat Güven Caddesi'nde bisikletle yolda ilerleyen Sabri Kurnaz'a (78) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kurnaz, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Gökhan K, gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü
19 Eylül 2020 12:38
|3 kız öğrencisine istismarda bulunan muay thai hocasına 69 yıl hapis
19 Eylül 2020 11:12
|2 gün önce aldığı ATV ölümüne neden oldu
19 Eylül 2020 11:07
|Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı
19 Eylül 2020 11:04
|Aylıin'e kandı hayatı karardı! Yeni dolandırıcılık yöntemi
19 Eylül 2020 10:28
|5. kattan düştü, tente sayesinde kurtuldu
19 Eylül 2020 08:21
|İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
19 Eylül 2020 08:15
|Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
19 Eylül 2020 07:43
|Emniyet Müdürü Aktaş açıkladı: 422 kişi yakalandı
19 Eylül 2020 00:51
|Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
19 Eylül 2020 00:11