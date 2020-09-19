İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
|19 Eylül 2020 13:24
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Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, Anamur ilçe müftüsünün cuma namazının ardından yumruklu saldırıya uğradığını, savcılık tarafından iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Görgülü, yaptığı yazılı açıklamada, Anamur Müftüsü Zeynel Abidin Çınar'ın, dün Kıbrıs Camisi'ndeki cuma namazı çıkışının ardından 2 şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradığını belirtti.
Şüphelilerin, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındığını ifade eden Görgülü, şunları kaydetti.
"Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Saldırının ne maksatla yapıldığına dair bilgi, soruşturma sonunda ortaya çıkacaktır. Kendini bilmez kişi veya kişilerce gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırının müftü beyin şahsında tüm din görevlilerimize yapılmış olduğunu, adli mercilerimizin sorumlular hakkında gerekeni yapacağını ifade etmek istiyorum."
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