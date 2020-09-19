1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, Anamur ilçe müftüsünün cuma namazının ardından yumruklu saldırıya uğradığını, savcılık tarafından iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi
 19 Eylül 2020 13:24
Yazdır
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı

Diyanet-Sen Mersin Şube Başkanı Ahmet Görgülü, Anamur ilçe müftüsünün cuma namazının ardından yumruklu saldırıya uğradığını, savcılık tarafından iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Görgülü, yaptığı yazılı açıklamada, Anamur Müftüsü Zeynel Abidin Çınar'ın, dün Kıbrıs Camisi'ndeki cuma namazı çıkışının ardından 2 şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradığını belirtti.

Şüphelilerin, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındığını ifade eden Görgülü, şunları kaydetti.

"Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Saldırının ne maksatla yapıldığına dair bilgi, soruşturma sonunda ortaya çıkacaktır. Kendini bilmez kişi veya kişilerce gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırının müftü beyin şahsında tüm din görevlilerimize yapılmış olduğunu, adli mercilerimizin sorumlular hakkında gerekeni yapacağını ifade etmek istiyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
19 Eylül 2020 14:07		 İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti
19 Eylül 2020 13:41
Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı
19 Eylül 2020 13:31		 Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
19 Eylül 2020 13:01
Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü
19 Eylül 2020 12:38		 3 kız öğrencisine istismarda bulunan muay thai hocasına 69 yıl hapis
19 Eylül 2020 11:12
2 gün önce aldığı ATV ölümüne neden oldu
19 Eylül 2020 11:07		 Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 2 gün sonra evinde sevgilisiyle yakaladı
19 Eylül 2020 11:04
Aylin'e kandı hayatı karardı! Yeni dolandırıcılık yöntemi
19 Eylül 2020 10:28		 5. kattan düştü, tente sayesinde kurtuldu
19 Eylül 2020 08:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi14:53 - Aile Bakanlığı'ndan '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'14:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar14:20 - Rize'de şiddetli yağış ve heyelan14:14 - Erdoğan, AK Parti Vezirköprü kongresinde telefonla partililere hitap etti14:07 - Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
13:41 - İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti13:38 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:34 - Bir ilimizde daha kamu kurumlarında mesai düzenlemesi yapıldı13:31 - Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı13:24 - İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı13:01 - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
12:58 - Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak12:44 - TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif12:38 - Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü12:26 - Salgından çıkışın umudu aşı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor12:25 - Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
12:01 - Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cübbeli ahmet hoca 1
mbwana samatta 1
Şener Şen 1
aleyna çakır 1
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 1
sumak 3
entropi ve kaos 1
mehmet yalçınkaya 5
Johann Sebastian Bach 1
Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam