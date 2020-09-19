Bir ilimizde daha kamu kurumlarında mesai düzenlemesi yapıldı
|19 Eylül 2020 13:34
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Kırşehir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi.
Valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildiği aktarılan açıklamada, "Kontrollü Sosyal Hayat" çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaşma hızının kontrol altına alınmasının hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada, kurum çalışanlarının 21 Eylül Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 08.00-17.00 ve 08.30-17.30 mesai saatlerine uygun olarak çalışacağı belirtildi.
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