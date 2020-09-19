Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.
|19 Eylül 2020 13:38
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir çevrelerininde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi
19 Eylül 2020 14:55
|Rize'de şiddetli yağış ve heyelan
19 Eylül 2020 14:20
|Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
19 Eylül 2020 12:25
|'Tedbirleri gevşetirsek pik büyük bir dalgaya dönüşür'
19 Eylül 2020 11:55
|Şehit babası dördüncü üniversite diploması için AÖF'ye kayıt yaptırdı
19 Eylül 2020 11:53
|Döngelli imamı hem cemaatin hem gençlerin takdirini topluyor
19 Eylül 2020 11:52
|'Bu hastalık soluk borusunu mengene gibi kapatıp soluk alamaz hale getiriyor'
19 Eylül 2020 11:49
|Trabzon'da defile yapan işçilere, oyunculuk teklifleri geliyor
19 Eylül 2020 10:17
|Emine Erdoğan 'gastronomi kitabı' çıkarıyor
19 Eylül 2020 09:54
|Bakan Koca: Filyasyon olmasa perişan olurduk
19 Eylül 2020 09:49