Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
|19 Eylül 2020 14:07
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Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özden (70), yakacak odun ve kozalak toplamak için at arabasıyla Acısu bölgesindeki ormanlık alana gittiği sırada ayı saldırısına uğradı.
Özden'in bağırması üzerine bölgede odun toplayan kişiler yardıma koşarak ayıyı bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralanan Özden, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesine sevk edildi.
Vücudunda kırıklar ve pençe darbeleriyle derin yaralar oluştuğu belirlenen Özden, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Evinde istirahat eden Özden, AA muhabirine, kışlık yakacak ihtiyacı için ormana gittiğini söyledi.
Ormanda at arabasına yakacak doldururken ayı saldırına uğradığını belirten Özden, "Birden ağacın dibinden ayı çıktı ve bana vurmaya başladı. Yere düştüm ve bağırmamla çevrede kesim yapanlar yardıma koştu. Onları gören ayı bölgeden uzaklaştı. Sonra hastanede tedavi edildim şimdi evde yatıyorum." dedi.
Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç da son zamanlarda ayı sayısının artığını dile getirdi.
İlçenin her tarafında ayı ile karşılaşılabileceğini kaydeden Kılıç, yetkililerin çözüm bulmalarını istedi.
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