Erdoğan, AK Parti Vezirköprü kongresinde telefonla partililere hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz bu yıl hedefimiz var. Bu da nedir; 1 milyon üye kaydı. Samsun da inşallah üzerine düşeni yapacaktır ve üye kaydında bu yarışın içerisinde en ideal üyeyi yakalayacaktır." dedi.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığının kongresine katılan AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir'in telefonundan partililere hitap eden Erdoğan, çok farklı bir sürecin içerisinden geçtiklerini söyledi.

"Bu süreç içerisinde inşallah, ilçelerimiz, illerimiz çok daha güçlü bir şekilde yarınlara yürüyecek ve ben bu konuda tüm teşkilatımıza güveniyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ana kademeye güveniyorum, kadın kollarımıza güveniyorum, gençlik kollarımıza güveniyorum, hele hele Samsun'umuza, Vezirköprü'yle beraber çok daha fazlasıyla güveniyorum. İnşallah bu kongreler bizler için birer hücre tazeleme süreci olacaktır. Bu hücre tazelemesinde de inşallah büyük kongreye çok daha güçlenerek yürüyeceğiz ve büyük kongreyle birlikte de AK Parti yeni sürece inşallah farklı girecek. Bu bakımdan şu anda birlik beraberlik içerisinde Vezirköprü'de bugün yapacağınız kongre, bundan sonraki süreç için inşallah çok daha farklı olacaktır."

Vezirköprü ilçesindeki kenevir ekimine ilişkin de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgede biliyorsunuz daha önce söylediğim gibi bu kenevir meselesine de sizin farklı bir yaklaşımınız var. İnşallah bu konuyla ilgili adımlarımızı atacağız ve bu konuda yine bölge inşallah bütün tarım ürünlerinde, tarımı en ideal şekilde değerlendirerek yarınlara yürüyeceğiz. Ben Samsun'umuzda Vezirköprü'yü, teşkilatımızı, ana kademe, kadın kolları, gençlik kollarıyla tebrik ediyorum, kutluyorum ve sizden yeni yeni yüzler inşallah bekliyorum.

Biliyorsunuz bu yıl hedefimiz var. Bu da nedir; 1 milyon üye kaydı. Samsun da inşallah üzerine düşeni yapacaktır ve üye kaydında bu yarışın içerisinde en ideal üyeyi yakalayacaktır. Bu yarışta Samsun şanına yakışanı yapmak durumundadır. Sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcınız olsun diyorum. Tüm Vezirköprülü kardeşlerime, tüm Samsunlu kardeşlerime en kalbi selam, sevgi ve saygılarımı gösteriyorum. Kongreniz hayırlara vesile olsun, inşallah, sağ olun, var olun."

Kongreye Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da katıldı.