1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar." dedi.
 19 Eylül 2020 14:35
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açılış törenine video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız. Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. 10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Sağladığımız uygun finansan etkisiyle, konut ve otomobilde rekorlar ardı ardına geliyor. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseliyor. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, AK Parti Vezirköprü kongresinde telefonla partililere hitap etti
19 Eylül 2020 14:14		 Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması
19 Eylül 2020 11:53
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe tweet
19 Eylül 2020 10:19		 Altun'dan, Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine kınama
19 Eylül 2020 09:59
Türkiye'den Rus mahkemesinin mahkumiyet kararına tepki
19 Eylül 2020 09:22		 Berberoğlu'nun TBMM'ye dönüşünde 'gerekçeli karar' belirleyici olacak
19 Eylül 2020 07:55
Meis Kaş'ın 55'inci mahallesi gibi
19 Eylül 2020 07:08		 Vali Şıldak: Susurluk zenginlikleriyle öne çıkan bir ilçemiz
19 Eylül 2020 01:43
TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki
19 Eylül 2020 01:41		 Bakan Soylu: Geldiğimiz noktadan güçlü noktada olacağız
19 Eylül 2020 00:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi14:53 - Aile Bakanlığı'ndan '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'14:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar14:20 - Rize'de şiddetli yağış ve heyelan14:14 - Erdoğan, AK Parti Vezirköprü kongresinde telefonla partililere hitap etti14:07 - Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
13:41 - İzmir'de yemekten sonra rahatsızlanan çocuk hayatını kaybetti13:38 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:34 - Bir ilimizde daha kamu kurumlarında mesai düzenlemesi yapıldı13:31 - Kapalı devre televizyon sistemiyle kumar oynayanlar suçüstü yakalandı13:24 - İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı13:01 - Eskişehir'de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
12:58 - Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak12:44 - TFF açıkladı: 6 hakemin korona virüs testi pozitif12:38 - Anne ve babasını odaya kitleyen kardeşini öldürdü12:26 - Salgından çıkışın umudu aşı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor12:25 - Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
12:01 - Sinop'ta bir mahalle karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
ABC News, Türkiye'nin ilk uçan otomobilini haber yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümit can uygun 2
Tv Yorumculuğu mu yoksa rektörlük mü ikilemi 3
somer sivrioğlu 1
Umudunu Kaybetme 1
masterchef 4
velime yemeği 3
Dünyadaki toplam tarım arazisi miktarı 2
ölüm 1
ehliyetlerin kimlik kartının içine yüklenmesi 6
neven subotic 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam