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Aile Bakanlığı'ndan '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'

Türkiye'nin engellilik alanındaki ulusal vizyonunu ve yol haritasını ortaya koyacak belgede, "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ile "Uygulama ve İzleme" başlıkları yer alıyor
 19 Eylül 2020 14:53
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Aile Bakanlığı'ndan '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin 2030'a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" hazırladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 2002'den bu yana evde ve kuruluşta verilen bakım hizmetlerinden erişilebilirlik çalışmalarına, istihdamdan eğitime kadar pek çok alanda engellilerin toplumsal hayata katılımını güçlendirecek adımlar attıklarını belirtti.

Engellilik kavramının zaman içinde değişen ve dönüşen bir kavram olduğuna işaret eden Selçuk, "Bu değişimden hareketle Engelsiz Vizyon Belgemizi hazırladık. Bu Vizyon Belgesi, ülkemizin 2020'den 2030'a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

Hazırlanan vizyon belgesinin içeriğine de yer verilen açıklamada, engelli vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikaların "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olmak üzere 8 başlıkta ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 31 hedef ve 111 eylem planından oluşan belgedeki hedefler şu şekilde sıralandı:

"- Kamu ihalelerinde erişilebilirlik kriterlerine yer verilmesi sağlanacak. Erişilebilirliği güçlendirmek için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Kamu ve özel sektörde yürütülen her türlü mimari ve kentsel hizmetlerin, erişilebilir şekilde hayata geçirilmesi için teknik elemanların bilgi ve bilinç düzeyi artırılacak. Erişilebilirliğin artırılması için teşvik programları geliştirilecek. Ayrıca, uygun maliyetli erişilebilir konut tahsisi için model geliştirilecek ve toplu taşıma araçlarının erişilebilir olarak üretimi için gerekli tedbirler alınacak.

- Engellilere yönelik ayrımcılığa karşı ulusal mevzuat gözden geçirilecek. Engelliliğe dayalı ayrımcılık içeren hükümlerin ayıklanmasına yönelik revizyon çalışması yapılacak. Herhangi bir hakkın ihlali iddiası durumunda başvuru yapılmasına imkan veren şikayet mekanizmaları ve prosedürlerinin engelliler açısından erişilebilir hale getirilmesine ilişkin gerekli yasal ve idari tedbirler güçlendirilecek.

- Engellilerin adalet hizmetlerine erişimi ve siyasal yaşama katılımı güçlendirilecek. Adalete erişimi konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak. Engellilerin adli süreçlerde haklarını kullanırken yaşlarına ve engel durumlarına uygun uyumlaştırmaların sağlanmasına yönelik yasal ve idari tedbirler güçlendirilecek. Engellilerin seçim süreçlerine bağımsız bir şekilde katılabilmelerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar artırılacak.

- Engelliler için erişilebilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda, doğuştan ve sonradan oluşabilecek engellilik riski taşıyan alanlarda koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak. Erken tanı programları yaygınlaştırılacak ve erken müdahale programları oluşturulacak. Sağlık kuruluşlarının engellilerin fiziksel erişim, uygun araç-gereç, donanım ve erişilebilir bilgi gibi ihtiyaçlarına cevap verebilme niteliği artırılacak. Engellilerin engel durumuna bağlı olarak gereksinim duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazlara erişimleri kolaylaştırılacak, desteklenecek.

- Engelli bireylerin zihinsel ve fiziksel yetenekleri değerlendirilerek eğitimlerinin güçlendirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda erken çocukluk eğitimi dahil eğitimin her kademesinde görev alan tüm personel nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecek. Eğitim müfredatı ve materyaller engelliliğe dayalı ayrımcılık açısından revize edilecek.

- Engellilerin ekonomik statüsü güçlendirilecek. Engellilerin, becerileri ile işe uyum sağlamalarına yönelik yapılan faaliyetler yaygınlaştırılacak. İş ilanları ve başvuru formları, işe alım süreçleri, istihdam edilme koşulları, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma şartları dahil çalışma ve istihdam hakkına ilişkin mevzuat, engelliler açısından revize edilecek. İdari Para Cezaları Fonu ile engellilerin kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacak. Engellilerin Türkiye İş Kurumu bünyesindeki işe yerleştirme hizmetlerinin tüm unsurlarından etkin şekilde yararlanmaları için tedbirler alınacak.

- Engellilerin engelli hakları ve kamu hizmetlerine ilişkin farkındalığını arttırmak üzere çalışmalar yapılacak. Kamu kurumlarının web sayfaları erişilebilir hale getirilecek. Bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliği yaygınlaştırılacak. Acil durum çağrı hizmetlerinin erişilebilirliği güçlendirilecek.

- Engellilerin sosyal ve kültürel yaşama, turizm, seyahat, eğlence ve dinlence faaliyetlerine katılımı güçlendirilecek. Engelli vatandaşların eşit fırsatlarla sportif etkinliklere katılımlarının sağlanmasına yönelik gerekli altyapı ve idari tedbirler alınacak."
Anadolu Ajansı
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