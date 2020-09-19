Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ve eşi Semiha Yıldırım'ın PCR testi negatif çıktı.
|19 Eylül 2020 15:14
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Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ve eşi Semiha Yıldırım'ın PCR testi negatif çıktı.
Yıldırım, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin."
1- PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. pic.twitter.com/72MHsDF7eDBinali Yıldırım (@BY) September 19, 2020
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