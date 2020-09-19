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Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Denizli'de son aya göre yüzde 60 vakada artış, yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68 ve Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı" dedi.
 19 Eylül 2020 15:30
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Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Denizli'de son aya göre yüzde 60 vakada artış, yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68 ve Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı" dedi.

"Denizli'de son aya göre yüzde 60 vakada artış"

Bakan Koca, vakalardaki artış oranlarını paylaşırken Ege Bölgesi'ndeki veriler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Denizli'de son aya göre yüzde 60 vakada artış, yatak doluluk yüzde 46, yoğun bakım yüzde 68 ve Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı. Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını, yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda hastane, ilaç, malzeme, kapasiteye arttırmaya yönelik tedbirler bir süre sonra çözüm olmayacaktır. Filyasyon salgınla mücadelenin temel aksını oluşturuyor. Denizli'de filyasyon yapan ekibimizin sayısını 220'ye çıkardık" diye konuştu.

"Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi"

Salgın başlamadan önce yaşanan Elazığ depremi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, afet durumunda hastanelerin ne kadar önemli olduğunu anlamamız için bir vesile olduğunu dile getirirken, her bir odanın yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini de Kovid-19 sürecinde herkesin gördüğünü söyledi. Bakan Koca, "Denizli şehir hastanemizde proje çalışmalarında sona gelindi. Çivril devlet hastanemizin binası inşaatına devam ediyoruz. Pazartesi günü Trabzon şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Diğer kalan 6 ilimizdeki şehir hastanelerin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de bu şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Biz de bu çalışmaları destekleyecek imkanları onlara sağlamak üzere üzerimize düşenleri yapacağız. Salgınla mücadele ancak güç birliği ve sorumlulukla olur. Temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uyduğumuz ölçüde virüs etkisiz kalacak, çabuk tehdit olmaktan çıkacaktır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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