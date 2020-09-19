Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Eylül 2020 15:33
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Ceyhan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 23.90 kilometre derinliğinde olan deprem, Ceyhan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
#DEPREM RevizeKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 19, 2020
CEYHAN (ADANA) https://t.co/e1OrqCPY5N
19.09.2020, 12:30:06 TSİ
Büyüklük: 4.0,
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
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