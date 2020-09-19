1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor

Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hopa ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular ve heyelan Borçka-Güreşen Karayolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.
 19 Eylül 2020 15:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirip, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istediği uyarısının ardından bölgede bu sabah başlayan yağış etkili oluyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Yan derenin taşması sonucu suyla dolan Hopa-Borçka Karayolu'nda araçlar, güçlükle ilerledi. Yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle Borçka-Güreşen Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Rize'nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, bölge halkından olası su baskını, sel ve heyelana karşı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı
19 Eylül 2020 16:20		 'Yeni Kömürhan' Köprüsü'nde iki yaka birleştirildi
19 Eylül 2020 15:47
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
19 Eylül 2020 15:33		 Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı
19 Eylül 2020 15:30
Konya'da 8. ve 12. sınıf öğrencisi 10 bin kişiye tablet dağıtılacak
19 Eylül 2020 12:58		 Bakan Pakdemirli'den Antalya'daki yangınla ilgili açıklama
18 Eylül 2020 22:56
Okul müdüründen anlamlı kampanya
18 Eylül 2020 22:41		 Karabük Yenice'de, uygulamaya saatler kala karantina kararı kaldırıldı
18 Eylül 2020 21:29
Belediyeden ildeki bütün okullara ateş ölçer ve dezenfektan desteği
18 Eylül 2020 17:23		 Validen 'komşuluk ilişkilerini sıfırlayalım' uyarısı
18 Eylül 2020 16:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği16:28 - Özel hastanenin test hatası yüzünden karantinaya alındı16:20 - Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı16:06 - 'Pozitif vaka isterse karantinasını yurtlarda geçirebilecek'16:00 - Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?15:57 - THY çalışanı, bağışlarla 160 çocuğun yüzünü güldürdü
15:56 - Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti15:52 - Hasta pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon kapıda15:50 - Hacettepe'de yerli aşı için gece gündüz deney yapılıyor15:47 - 'Yeni Kömürhan' Köprüsü'nde iki yaka birleştirildi15:44 - Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak15:42 - 'Koronavirüs ve grip birlikteliği ölüm riskini yüzde 30 artırıyor'
15:37 - 30 santimlik hortumun ucundaki yaşam15:34 - Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor15:33 - Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem15:30 - Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı15:24 - Radyolardan Halil Sezai'ye boykot kararı
15:14 - Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Zeynep Ergül 2
Tv Yorumculuğu mu yoksa rektörlük mü ikilemi 3
sokakta saat kaç diye soranların neslinin tükenmesi 1
psikiyatri dizileri 1
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 4
Laponya 2
aleyna çakır 1
tarhana çorbası 4
beşiktaş 1
temassız oyunlar 4
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam