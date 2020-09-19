Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor
|19 Eylül 2020 15:34
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize ve Artvin'de, şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirip, sel, heyelan ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istediği uyarısının ardından bölgede bu sabah başlayan yağış etkili oluyor.
Artvin'in Hopa ilçesinde bazı derelerde su seviyesi yükseldi. Yan derenin taşması sonucu suyla dolan Hopa-Borçka Karayolu'nda araçlar, güçlükle ilerledi. Yamaçtan gelen sular ve heyelan nedeniyle Borçka-Güreşen Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun trafiğe açılması için iş makineleri eşliğinde çalışma başlatıldı.
KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Rize'nin Pazar ilçesinde de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, bölge halkından olası su baskını, sel ve heyelana karşı, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
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