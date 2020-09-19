1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

30 santimlik hortumun ucundaki yaşam

Koronavirüs nedeniyle akciğeri tahrip olan ve nefes almakta güçlük çeken hastaların imdadına 30 santimetre uzunluğunda ve serçe parmak kalınlığındaki solunum hortumu yetişiyor. Uyutulan hastanın ağzından akciğerlerine kadar itilen bu hortumla oksijen ve hava veriliyor. Bu işleme normal bir insanın dayanmasının mümkün olmayacağını anlatan Prof. Dr. Murat Yılmaz, ''Dünyaları versen kimse kabul etmez. O kadar acı ve ağrılı bir işlem'' dedi.
 19 Eylül 2020 15:37
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüs hastaları, belirtilerinin ardından yaptırdıkları testin sonucu pozitif çıkınca tedavi süreci başlıyor. Yaşı genç ve evde karantinadayken iyileşebilecek hastalar evlerine gönderilirken, durumu biraz daha ciddi olan hastalar ise hastane bünyesinde özel olarak ayrılan birimlerde tedaviye alınıyor. Tedavide hekimlerin dikkat ettiği en büyük faktör ise hastanın rahat bir şekilde nefes alabilmesi ve kronik hastalığının olup olmadığı. Virüsün akciğerleri ve bağışıklık sistemini büyük ölçüde etkilemesi nedeniyle hastalık ileri evrelerde solunum güçlüğü yaşatabiliyor. Bu durumda tedavinin şekli değişiyor.

HORTUM AKCİĞERLERE İTİLİYOR

Nefes almakta güçlük çeken hastalar için ilk aşama maskeyle makineye bağlamak suretiyle solunum desteği vermek oluyor. Hastalık ilerler ve akciğerlerde daralma meydana gelirse tedavinin boyutu ve yöntemi de değişiyor. 30 santimetre uzunluğunda ve bir serçe parmak kalınlığındaki hortum hastanın ağzından ciğerlerine kadar itiliyor.

Bu işlemi yapabilmek için koronavirüs hastası tamamen uyutulup, kasları geçici süreyle felç ediliyor. Geçici felç işleminin nedeni ise itme sırasında normal bir insanın bilincinin dayanamayacağı kadar acı verici olması. Akciğerlere kadar itilen bu hortum sonrasında yeniden makineye bağlanarak hastanın ciğerlerine oksijen ve kuru hava veriliyor. Bu işlemler sırasında hastanın nefes alma işlemi tamamen makineye bağlanmış oluyor.

DÜNYALARI VERSENİZ KİMSE KABUL ETMEZ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisi sorumlusu Prof. Dr. Murat Yılmaz, bu hortumun çok ciddi operasyon olduğunu ve normal bir insanın bünyesinin kaldıramayacağı acılar verdiğini kaydederek şöyle konuştu:

''Bunu bir insanın tolere etmesi çok zor. Bu hortumu gönüllü bir insana sorsak, 'Bundan nefes almak ister misin?' diye, dünyaları versen kimse kabul etmez. Ben istemem bunun içinden nefes alabilmeyi. Kurallar belli. Maske, fiziki mesafe, el yıkama. Kalabalık ortamlarda bulunmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. İşiniz varsa da en kısa sürede eve dönün. 'Bu hastalık bana gelmez, gençlik hastalığı değil' demeyin.''

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anestezi ve reanimasyon asistanı Keyvan Hanifi de çok sayıda hastaya bu yöntemi uygulamak zorunda kaldıklarını ve ağızdan akciğere kadar uzun bir hortumun salınmasının oldukça zor olduğunu kaydetti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği
19 Eylül 2020 16:30		 Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
19 Eylül 2020 16:00
Hacettepe'de yerli aşı için gece gündüz deney yapılıyor
19 Eylül 2020 15:50		 Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
19 Eylül 2020 15:44
Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı
19 Eylül 2020 15:30		 Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Eylül 2020 22:27
84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
17 Eylül 2020 22:18		 'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59
'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55		 Vaka sayısı bin 700'ün altına indi
17 Eylül 2020 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği16:28 - Özel hastanenin test hatası yüzünden karantinaya alındı16:20 - Erzincan'da elma ağacı eylülde çiçek açtı16:06 - 'Pozitif vaka isterse karantinasını yurtlarda geçirebilecek'16:00 - Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?15:57 - THY çalışanı, bağışlarla 160 çocuğun yüzünü güldürdü
15:56 - Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti15:52 - Hasta pozitif olduğunu öğrenmeden filyasyon kapıda15:50 - Hacettepe'de yerli aşı için gece gündüz deney yapılıyor15:47 - 'Yeni Kömürhan' Köprüsü'nde iki yaka birleştirildi15:44 - Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak15:42 - 'Koronavirüs ve grip birlikteliği ölüm riskini yüzde 30 artırıyor'
15:37 - 30 santimlik hortumun ucundaki yaşam15:34 - Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış etkili oluyor15:33 - Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem15:30 - Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı15:24 - Radyolardan Halil Sezai'ye boykot kararı
15:14 - Binali Yıldırım duyurdu: PCR testimiz negatif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
Belediye Başkanı, Atatürk'ün mirasına bu şekilde gözü gibi bakıyor?
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
Anayasa Mahkemesi 7 düzenlemeyi esastan görüşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sarar 3
Laponya 2
lavabo lavabo nerde remix 1
sokağa çıkma yasağı 4
Şener Şen 1
18.09.2020 yunanistan'ın sınıra dev haç dikmesi 2
şanlıurfa 2
Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak zorundayız 3
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
sözlüğün hareketlenmesi 5
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam