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Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinden akraba ziyareti için gittiği İstanbul'da, özel bir hastanede belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi Eda Kaya (41), çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da bir lüks konut şirketinin CEO'su olan Aykut Kaya, eşinin cenazesine özel uçakla gelebildi.
 19 Eylül 2020 15:56
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Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti

Manavgat'ta yaşayan Eda Kaya, geçen hafta 2 çocuğunu alıp, İstanbul'daki yakınlarını ziyarete gitti. Bu sırada Eda Kaya, iddiaya göre, belindeki yağ bezesini aldırmak için özel bir hastaneye başvurdu. 14 Eylül Pazartesi günü yapılan cerrahi müdahale ile yağ bezesi alındı.

Ancak ameliyat sonrası komplikasyon gelişti. Durumu ağırlaşan Eda Kaya, bir başka özel hastaneye nakledilip, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği gelişen Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BİNBİR GÜÇLÜKLE GELDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da lüks konut inşa eden bir şirketin CEO'su olan iş adamı Aykut Kaya, eşinin durumunu öğrenince Türkiye'ye gelmek için harekete geçti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2 ülke arasında hava ulaşımının olmaması nedeniyle tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Kaya, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nin araya girmesiyle güçlükle bulunan özel uçak ile Antalya'ya geldi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Eda Kaya'nın cenazesi Manavgat'ın Seydiler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin cenazesine son anda yetişen Aykut Kaya, kızı Azra ve oğlu Kutay'ı teskin etmeye çalıştı. 8 yaşındaki Kutay'ın babasıyla birlikte saf tuttuğu cenaze namazı sırasında Eda Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi. Kaya'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DHA
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