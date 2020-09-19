Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği
Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği
|19 Eylül 2020 16:30
|Yazdır
Corona virüs salgınının ardından Çin'de şimdi de yeni bir salgın başgösterdi.
Olay Çin'in Lanzhou kentinde meydana geldi. Brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının ihmalkarlığı salgına yol açtı.
Kentin sağlık yetkililerine göre, aşı üretimi sırasında, buhar emisyonlarının yanlış ve hatalı sterilizasyonu bakterinin yayılmasına yol açtı.
Bakterinin koyun, sığır ve domuzlar aracılığıyla 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, hastalara ekim ayından itibaren tazminat ödeyeceklerini duyurdu.
Brusella hastalığı baş ve kas ağrısı, ateş, yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
19 Eylül 2020 16:00
|Hacettepe'de yerli aşı için gece gündüz deney yapılıyor
19 Eylül 2020 15:50
|Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
19 Eylül 2020 15:44
|30 santimlik hortumun ucundaki yaşam
19 Eylül 2020 15:37
|Bu ilde son aya göre koronavirüste yüzde 60 artış yaşandı
19 Eylül 2020 15:30
|Bir belediye başkanın daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
17 Eylül 2020 22:27
|84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
17 Eylül 2020 22:18
|'Oğlumun testi pozitif çıkınca dünya başıma yıkıldı'
17 Eylül 2020 19:59
|'Gencecik insanlar çok büyük oksijen açlığı içerisinde'
17 Eylül 2020 19:55
|Vaka sayısı bin 700'ün altına indi
17 Eylül 2020 19:41