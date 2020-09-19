Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı
|19 Eylül 2020 16:49
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üye oldukları suçlamasıyla yargılanan ya da haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sı daha tutuklandı.
Bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan 18 kişinin yakalanması sonrası jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan S.G, T.T, A.G, E.Ş, İ.E. ve U.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül'de bir otelin önündeki iskelede can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalamıştı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, çocuklarla birlikte 7 kişi ise serbest bırakılmıştı.
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