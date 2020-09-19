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Av koruma memuruna mukavemet eden kişi gözaltında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde av koruma memuruna mukavemette bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
|19 Eylül 2020 16:51
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde av koruma memuruna mukavemette bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Milas Milli Parklar Şefliği ekipleri, Etrim Mahallesi Karanlık mevkisinde silah sesleri geldiğini duydu.
Elinde tüfek bulunan K.T. ile av koruma memurları arasında tartışma çıktı.
Aynı zamanda gazi de olan Ender Kapanoğlu ile elinden tüfeği almaya çalıştığı K.T. arasında arbade yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, K.T'yi gözaltına aldı.
Bodrum Devlet Hastanesinden darp raporu alan Kapanoğlu, Gaziler Günü'nde yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Öte yandan, yaşanan tartışmanın bir kısmı, Kapanoğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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