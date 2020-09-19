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HES kodu ile girilebiliyor! Hafta sonu yoğunluğu yaşandı

BOLU'da girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu tatilinde yoğun ilgi gördü.
 19 Eylül 2020 16:56
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HES kodu ile girilebiliyor! Hafta sonu yoğunluğu yaşandı

BOLU'da girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu tatilinde yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çekilmeyi tercih etti.

Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Girişlerin HES koduyla sağlandığı Abant Tabiat Parkı'nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.
DHA
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