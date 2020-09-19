Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırladı
|19 Eylül 2020 17:14
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğretmenler, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim öğretimin başlayacak olması nedeniyle okullarının bakım, onarım ve temizliğini yaptı.
Silvan ilçesinde, 21 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok okulda bakım, onarım ve hijyen çalışmaları başlatıldı.
Selahattin Mahallesi'ndeki Selahaddini Eyyubi Ortaokulu Müdürü Veli Yalçınkaya ve 43 öğretmen tarafından da gönüllü olarak okulun bakım, onarım ve temizliği gerçekleştirildi.
Okul Müdürü Yalçınkaya, 43 öğretmenin gönüllü olarak çalıştığını, öğretmenlerin okulun bakım, onarım, boya ve temizlik çalışmasına katıldığını söyledi.
Okulların salgın dolayısıyla mart ayından bu yana öğrencilerinden yoksun olduğunu belirten Yalçınkaya, "Okulumuzu 21 Eylül'de güvenle açmak için çalışmalarımızı tamamladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında bakım, onarım, boya ve hijyen çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin dört gözle gelmelerini bekliyoruz." dedi.
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