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100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi

AVUSTRALYALI bir Anzak Askeri'nin 1'nci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi. Bayrak, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergilenmeye başladı.
 19 Eylül 2020 17:09
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100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi

AVUSTRALYALI bir Anzak Askeri'nin 1'nci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi. Bayrak, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergilenmeye başladı.

1'nci Dünya Savaşı'na katılan bir Anzak askerinin ülkesine götürüp yatağının başucundaki tahta sandıkta üniformasıyla birlikte özenle sakladığı Türk bayrağı, bir asır sonra Türkiye'ye döndü. 17 yaşındayken önce Mısır sonra Çanakkale'ye savaşmaya giden Anzak askerinin kimseye bahsetmediği Türk bayrağını dedesinin ölümünden sonra torunu bulunca süreç başladı. Türk bayrağını yıllarca aynı özenle saklayan antikacı torun, daha sonra bayrağı 2007 yılında Melbourne kentine alışveriş için gelen fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat'a verdi. Bekat, bayrağı önce yaşadığı İspanya'ya sonra da Türkiye'ye getirerek sergi açtığı KUAKMER'e teslim etti.

BAYRAĞIN ARKASINDAKİ SIR İSİM

Bayrağın Avustralya'ya nasıl götürüldüğü ve ne amaçla saklandığını kimsenin bilmediğini belirten Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi'nde (KUAKMER) Müdürü Melek Sözer, "Torun, antikacı dükkanına gelen Ercan Bekat'ın Türk olduğunu anlayınca 'Bu bayrak artık evine dönmeli' diyerek kendisine teslim ediyor. Sonra Bekat'a dedesini anlatmaya başlıyor. Dede, 17 yaşındayken önce Mısır'da sonra Gelibolu'da savaşmak üzere Anadolu'ya gelen Anzak Kolordusu askerlerinden biri. Yaşamı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmiyor. Ölümünden sonra torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı'nı buluyor. Bayrağın arkasında L. Y. Baring diye bir isim yazıyor. Ancak bu isim kime ait onu da bilmiyoruz" diye konuştu.
DHA
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