KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı
|19 Eylül 2020 17:41
|Yazdır
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.
Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "20 Eylül 2020 Pazar günü saat 10:15'te (150 dakika) ÖSYM tarafından yürütülecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ve 20 Eylül Pazar günü saat 14:45'te (120 dakika) KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Sınavı öncesi adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelecek olan aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıtacağı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olacağı, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır" denildi.
Sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb gibi gürültü oluşumunun yapılmaması gerektiğinden, vatandaşların bu hususlara önemle dikkat etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca sınava girecek olan şahısların yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişi kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Sınava girecek adaylar yanlarında şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans bulundurabileceklerdir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul iline 400 bekçi alınacak
18 Eylül 2020 19:33
|YÖK daha dün uyarmasına rağmen yine hatalı ilan yayımlandı
18 Eylül 2020 14:45
|MEB'e, TYP kapsamında 62 bin 698 geçici işçi alınacak
18 Eylül 2020 09:56
|525 kişinin alınacağı kadroya 2 bin 191 kişi başvurdu
17 Eylül 2020 23:09
|YÖK'ten tüm üniversitelere 'Benzer bölümler' uyarısı
17 Eylül 2020 14:20
|2020 YDS giriş belgeleri erişime açıldı
17 Eylül 2020 14:05
|Diyarbakır'da TYP kapsamında 2 bin 208 kişi istihdam edilecek
17 Eylül 2020 13:37
|Okullar için işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi
15 Eylül 2020 20:15
|2020 KPSS'de, yerel saat sorusu ileri miydi, geri miydi?
15 Eylül 2020 13:47
|Cizre Belediyesi, sözlü sınava bir gün kala, personel alım ilanını iptal etti
15 Eylül 2020 13:19