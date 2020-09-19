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Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu.
 19 Eylül 2020 19:11
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Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı 19 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu.

Son 24 saatte 1312 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim. http://' ifadelerini kullandı.

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