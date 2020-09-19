1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen insansız hava araçları (İHA) yarışmalarını izledi.
 19 Eylül 2020 18:23
Yazdır
TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen insansız hava araçları (İHA) yarışmalarını izledi.

Alleben Göleti'ndeki yarış alanında yarışmacı takımlarını ziyaret eden Kacır ile Bayraktar, öğrencilerle sohbet etti, projeleri hakkında bilgi aldı.

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST'in ilk defa İstanbul dışında Gaziantep'te yapıldığını hatırlattı.

Anadolu şehri olan Gaziantep'in TEKNOFEST'e heyecan kattığını ifade eden Kacır, yarışmaya katılan tüm öğrencilere kalpten inandıklarını belirtti.

TEKNOFEST'in her katılımcıya ayrı bir değer kattığını ifade eden Kacır, "Belki ilk roketini yapanlar, ilk insansız hava aracını yapanlar TEKNOFEST vesilesiyle ilk kez bir teknoloji takımında yer alıp bir tarih sınırı içerisinde bir projeye imza atma deneyimi elde eden gençlerimiz bundan böyle hayatlarında Türkiye'miz adına pek çok projeyi hayata geçirebileceklerine inanıyor. Bu özgüveni kazanıyor olacaklar." dedi.

Türkiye'nin gelecek hedeflere bu gibi teknoloji hamleleri sayesinde ulaşacağını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Ben bu özgüvenle birlikte Türkiye'yi geleceğe Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023, 2053'e ve 2071'e gençlerimizle birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Savunma sanayinde nasıl başardıysa Türkiye nasıl neye ihtiyaç duyuyorsa kendisi üretebilen bir ülke olabildiyse sağlıkta, tarım teknolojilerinde, ulaştırma, enerji teknolojilerinde de aynısını yapacağız ve inşallah Türkiye'yi aydınlık geleceğe 2023 hedeflerimize hep birlikte taşıyor olacağız."

- "Dünya rekoruna daha imza attık"

Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST'in 3 yaşına girdiğini ve bundan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"100 binin üzerinde başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza attık. Benim için kişisel olarak da TEKNOFEST ile çok duygusal bir anım var. 2000'li yıllara döndüğümüzde böyle ufak sayılabilecek insansız hava araçları üretiyorduk. Ve bugün geçen 16 yılda ülkemiz dünyada hatırı sayılır bir noktasına geldi bu teknolojiyle. İnşallah sizler bu bayrağı çok daha öteye çok daha yükseğe çekeceksiniz."

Yarışmalara dünya çapında ilginin oldukça yüksek olduğunu ve bunun kendilerini gururlandırdığını belirten Bayraktar, "Bu yıl burada 32 ilimizden yarışan takımlarımız var. Diğer yarışmalara baktığımız zaman 81 ilimizden hatta dünyadan ciddi bir katılım oldu. İnşallah bu gelecek günlerin ülkemiz açısından ülkemizin yüksek teknoloji serüveni açısından çok parlak bir geleceğine işarettir." ifadesini kullandı.

Kacır, Bayraklar ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle alanda yapılan İHA yarışlarını izledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BTK'dan milli ve yerli 5G çıkışı
19 Eylül 2020 09:01		 Aksungur'dan ilk: Mühimmatla 1 günden fazla uçtu
17 Eylül 2020 18:37
Türksat 5A için tarih belli oldu
16 Eylül 2020 10:45		 Milli uçan araba Cezeri, ilk uçuş testlerini tamamladı
15 Eylül 2020 22:21
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor
15 Eylül 2020 19:18		 Venüs'te yaşam olabileceği iddia edildi
14 Eylül 2020 20:13
Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu
14 Eylül 2020 13:23		 Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor
09 Eylül 2020 22:04
Bakan Varank, 16. Elektrikli Araç Yarışları'nın startını verdi
05 Eylül 2020 18:34		 AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi
03 Eylül 2020 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı19:07 - Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği19:05 - Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi19:02 - Komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti18:55 - Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi18:40 - 34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı
18:25 - Altın arttı, gümüş düğün etti18:23 - TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi17:50 - Tüm öğrencilere 3 hafta maske verilecek17:48 - FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı17:41 - KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı17:39 - Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
17:21 - Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması17:14 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırladı17:09 - 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi17:03 - Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi17:02 - 'Hastaların nefes alamaması bizi de olumsuz etkiliyor'
17:02 - MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lavabo lavabo nerde remix 1
yalnızlık 3
Sokollu Mehmed Paşa 2
neven subotic 1
ehliyetlerin kimlik kartının içine yüklenmesi 6
Zeynep Ergül 2
yüz yüze eğitim 1
mbwana samatta 1
türk tabipler birliği corona kadar tehlikelidir 4
19 eylül gaziler günü 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam