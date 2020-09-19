1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın arttı, gümüş düğün etti

Altın fiyatlarının artmasıyla yeni evlenen çiftler düğün takıları olarak gümüşe yöneliyor.
 19 Eylül 2020 18:25
Yazdır
Altın arttı, gümüş düğün etti

Altın fiyatlarının artmasıyla yeni evlenen çiftler düğün takıları olarak gümüşe yöneliyor.

Pandemi dolayısıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarının artmasından dolayı altın alamayan gelin damatlar düğün takısı olarak gümüşe yöneldi. Gümüşçüler ise gümüşleri altın sarısına boyayarak gümüş takıyı altına benzettiklerini belirtti.

Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Altın alamayanlar gelip gümül alıyorlar. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Aslında biz altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz. Yaptığımız alyansların görüntü itibariyle altından hiçbir farkı yok. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.

Beşibiryerdenin yerine gümüş kolye

Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Gümüş fiyatlarında da artış yaşanıyor

Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı
18 Eylül 2020 18:37		 Borsa, haftayı yükselişle tamamladı
18 Eylül 2020 18:25
Çeyrek altın 768 TL'ye yükseldi
18 Eylül 2020 17:29		 Dolar haftayı kaç TL'den tamamladı?
18 Eylül 2020 17:14
Yılsonu dolar kuru beklentisi arttı
18 Eylül 2020 15:08		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
17 Eylül 2020 18:28
Çeyrek altın günü 766 TL'den tamamladı
17 Eylül 2020 17:40		 Dolar günü rekorla kapattı
17 Eylül 2020 17:33
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı
17 Eylül 2020 12:22		 Kuyumcularda e-altın dönemi
17 Eylül 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı19:07 - Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği19:05 - Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi19:02 - Komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti18:55 - Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi18:40 - 34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı
18:25 - Altın arttı, gümüş düğün etti18:23 - TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi17:50 - Tüm öğrencilere 3 hafta maske verilecek17:48 - FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı17:41 - KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı17:39 - Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
17:21 - Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması17:14 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırladı17:09 - 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi17:03 - Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi17:02 - 'Hastaların nefes alamaması bizi de olumsuz etkiliyor'
17:02 - MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
senin çocuğun olmaz 2
müge anlı 2
salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz 5
18.09.2020 bayern münih vs schalke 04 maçı 1
lavabo lavabo nerde remix 1
sarar 3
okulların açılmasının erteleneceği iddiası 3
Ebussuud Efendi 2
ölüm 1
Şener Şen 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam