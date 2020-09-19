1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 şüpheliden 94'ü tutuklandı.
 19 Eylül 2020 18:40
Yazdır
34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı

İstanbul polisinin FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik 34 ilde eş zamanlı düzenlendiği operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul merkezli olmak üzere 34 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 132 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 16 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 6 asteğmen, 31 astsubay, 82 uzman çavuş olmak üzere toplam 131 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 131 şahıstan 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 95 şahıs bugün adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca yapılan işlemlerin neticesinde 94 şahıs tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı
19 Eylül 2020 17:48		 MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
19 Eylül 2020 17:02
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı
19 Eylül 2020 16:49		 FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
19 Eylül 2020 11:54
FETÖ kaçakları hücre evinde yakalandı
18 Eylül 2020 20:50		 Akıncı Üssü davasında 366 sanığın tutukluluğuna devam kararı
18 Eylül 2020 20:06
FETÖ firarisi saklandığı akrabasının evinde bulundu
18 Eylül 2020 18:29		 Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Eylül 2020 17:27
Albay ve yüzbaşının da olduğu 29 kişiye FETÖ'den tutuklama
18 Eylül 2020 15:46		 Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18 Eylül 2020 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı19:07 - Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği19:05 - Beşiktaş: Test talebimiz kabul edilmedi19:02 - Komşuya ziyaret hem sağlığından hem de parasından etti18:55 - Kapatılma kararı alınan özel okulun velileri tepki gösterdi18:40 - 34 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 94 şüpheli tutuklandı
18:25 - Altın arttı, gümüş düğün etti18:23 - TEKNOFEST kapsamında İHA yarışları düzenlendi17:50 - Tüm öğrencilere 3 hafta maske verilecek17:48 - FETÖ'den aranan eski öğretmen saklandığı evde yakalandı17:41 - KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı17:39 - Öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
17:21 - Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması17:14 - Fedakar öğretmenler okullarını eğitime hazırladı17:09 - 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi17:03 - Tartıştığı istasyon görevlisini otomobiliyle ezdi17:02 - 'Hastaların nefes alamaması bizi de olumsuz etkiliyor'
17:02 - MSB: Son 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
Taha Ün, terör suçu yok iken neden gözaltına alındı?
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?
İntihar mı, cinayet mi? Parmak izleri olayı çözecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19 eylül gaziler günü 2
antalyaspor'da 50 kişinin covid-19 pozitif çıkması 4
mehmet yalçınkaya 5
psikiyatri dizileri 1
aşının fiyatının 1.200 TL olması 1
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 4
fetö artığı 1
pandemi de ille de okulların açılacak olması 1
somer sivrioğlu 1
Profesörlerin kovid-19 aşısı olmak istememesi 2
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam